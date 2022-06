La denuncia de Giró contra Sánchez Camacho i Villarejo apunta també a Cospedal

Avís complert. El conseller d’Economia, Jaume Giró, ha registrat aquest matí davant la Fiscalia Superior de Catalunya, a la Ciutat de la Justícia, una denúncia contra l’actual senadora del PPC i exlíder dels populars a Catalunya, Alícia Sánchez-Camacho, així com contra el comissari jubilat José Manuel Villarejo per la seva implicació en l’operació Catalunya i per l’espionatge que hauria patit. La denúncia, arran dels àudios i les agendes publicades per El Món al voltant del mes de novembre i següents de 2012, acusa la popular de cometre delictes descobriment i revelació de secrets (art. 198 CP), malversació de cabals públics (art. 432 i ss CP) i organització o grup criminal (art. 570 bis CP). De fet, deixen oberta la porta a què s’incrementi la llista de delictes arran de la investigació.

El conseller d’Economia, Jaume Giró, atenent els mitjans de comunicació davant la Ciutat de la Justícia, amb el seu advocat, Jordi Pina, després de presentar una denúncia pels àudios de Villarejo / Mireia Comas

Giró deixa clar que interposa la querella a títol personal i no com a membre del Govern de la Generalitat de Catalunya. La signa l’advocat de Molins, Jordi Pina. En aquest sentit, Giró detalla en la denúncia, a la que ha tingut accés aquest diari, que en el moment dels fets “no desenvolupava activitats de caire polític, sinó que actuava amb plena dedicació a les seves responsabilitats en el sector privat”. Concretament, el 2012 exercia el càrrec de director general adjunt de l’entitat CaixaBank, SA, la qual pertanyia al Grup La Caixa, al que s’havia incorporat en el mes de març de 2009.

Part de la querella de Giró a Fiscalia/QS

Investigació prospectiva

La denúncia fa una anàlisi quirúrgica dels àudios publicats, els aporta i conclou com a indicis delictiius que “per part de comandaments policials, s’acceptessin instruccions –“A Jaume Giró, a Enrique Lacalle y al de Sumarroca, a estos tres, hay que investigarlos, pero ya”- de càrrecs polítics sense cap competència funcional sobre ells, amb la finalitat d’obrir investigacions prospectives respecte de persones de les quals ni tan sols es sospitava que haguessin comès cap delicte, sinó per raons purament ideològiques i de pensament”. “És absolutament impropi d’un estat democràtic de Dret, respectuós amb la llibertat ideològica i el pluralisme polític, que la policia investigui determinades només per la seva ideologia i ho faci seguint les directrius de dirigents d’altres forces polítiques i al servei dels interessos d’aquests últims”, adverteix l’escrit.

Per altra banda, Giró destaca que dels àudios es desprèn com Sánchez-Camacho va facilitar al comissari Villarejo el telèfon mòbil de l’ara conseller. Un fet que “fa pensar, amb fonament, que, arran de la conversa, podia haver-se iniciat contra la persona del Sr. Giró alguna mena de seguiment o control policial de les seves comunicacions telefòniques, ja que, d’una altra manera, no s’entén quin sentit podia tenir que la secretària general d’un partit polític facilités el número de telèfon del denunciant a un comandament policial”. “Si aquest seguiment s’hagués fet amb autorització judicial, n’hauria acabat tenint notícia, cosa que no ha succeït”, retreu la denúncia.

“Per aquest motiu és clara l’existència d’indicis d’un possible control telefònic realitzat absolutament al marge de la legalitat, sense concórrer causa per delicte i per raons purament ideològiques”, acusa l’escrit. Així mateix, la denúncia subratlla que tant Giró com la seva dona “van tenir clars indicis de seguiment en el seu domicili durant aquest època, i d’intervencions telefòniques amb continus problemes de comunicació tant al telèfon mòbil com al fix de casa seva”.

“La jefa”, Cospedal

Així matei la querella referència i constata que els “recursos humans i materials del Cos Nacional de Policia es posessin al servei dels interessos d’un partit polític, organitzant viatges i trobades (cal suposar que amb diners públics) amb funcionaris de policia per preparar i executar l’estratègia descrita”.

Per altra banda, Giró emfatitza “la possible connivència d’alts càrrecs del Partido Popular amb aquests fets”. En aquest sentit aporta un àudio entre Villarejo i Sánchez-Camacho sobre el coneixement que de “l’Operació tenia “María Dolores” (cal suposar Cospedal), que aleshores era secretària general del Partit Popular, a qui la Sra. Sánchez-Camacho sembla fer referència com “la jefa”. “ Giró emplaça la Fiscalia a investigar i ja adverteix que no s’amagui en la prescripció perquè el conseller ha tingut ara coneixement dels fets.