Villarejo, a Cospedal: “L’excap del CNP a Catalunya cobra dels ‘catalinos'”

La policia patriòtica buscava enemics on no n’hi havia. El paradigma és Narcís Ortega, l’aleshores cap superior del Cos Nacional de Policia a Catalunya que va ser delatat el novembre del 2012 per Alícia Sánchez Camacho com a suposat col·laboracionista de l’independentisme. De fet, va ser víctima de seguiments i tot per part d’agents de la policia patriòtica. Tanta va ser l’obsessió amb Ortega, que el mateix coordinador de l’Operació Catalunya, el comissari d’intel·ligència ara jubilat José Manuel Villarejo, va assegurar a Dolores de Cospedal, llavors presidenta de Castella-la Manxa i secretària general del PP, que Ortega “cobrava dels catalinos“.

La conversa, a la qual ha tingut accés El Món, és a la primavera del 2013, en plena ofensiva contra el Procés després de les eleccions de novembre del 2012 que van propiciar l’acord de govern entre la CiU d’Artur Mas i l’ERC d’Oriol Junqueras, el Pacte per la Llibertat que preveia un referèndum d’independència que va acabar amb una consulta sobiranista el 9 de novembre del 2014.

Maria Dolores de Cospedal mira l’expresident espanyol Mariano Rajoy en una imatge d’arxiu, durant l’época que pensava que els catalans eren més aviat un covarts/EP

“Los catalinos pagan”

Durant la conversa, Villarejo i Cospedal comenten l’estat de les qüestions que tenen pendents. Per exemple, dures crítiques a la indiscreció de l’aleshores ministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz i suport indiscutible a Sánchez-Camacho. Però respecte a Catalunya la cosa va més enllà. De fet, es mostren decebuts perquè respecte de l’afer dels “catalinos” tot està “molt abandonat” i “no s’estan fent gestions”.

Villarejo alerta Cospedal que l’independentisme està “pagant pasta a l’excap superior del Cos Nacional de Policia” –Narcís Ortega aleshores ja estava en segona activitat– i “al tonto de Método 3”, en referència a Francisco Marco, exdirector de l’agència de detectius desballestada arran de l’operació Catalunya. Per a Villarejo, és una estratègia dels sobiranistes per implicar el PP en el “cas Borrador“, un informe sense signar de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, l’omnipresent UDEF, que implicava el llavors president de la Generalitat, Artur Mas, i la família Pujol Ferrusola en suposats comptes a l’estranger. El comissari adverteix a Cospedal que és “molt important” seguir la investigació. Cospedal va més enllà: “És fonamental”.

Part de la conversa on Villarejo informa a Cospedal, que Ortega cobraria dels independentistes/Quico Sallés

El cas del comissari Ortega

L’excap del Cos Nacional de Policia Narcís Ortega havia sigut rellevat per Jorge Fernández Díaz a favor d’Agustín Castro, un comissari que anava a missa cada dia amb el ministre. Ortega va aparèixer en diverses informacions a La Razón que l’implicaven en l’Operació Catalunya, però va portar el diari als tribunals, que li va donar la raó tres vegades. Fins i tot va resoldre a favor d’Ortega el Tribunal Suprem, que va obligar el diari que dirigia Francisco Marhuenda a rectificar i a pagar-li una indemnització de 30.000 euros.

Consultat per aquest diari, arran de les informacions que ha anat publicant que constaten com era un objectiu de la brigada política del gabinet del ministeri de l’interior, Ortega avança que presentarà accions judicials. De fet, està analitzant amb el seu equip d’advocats com enfocar les accions penals o civils que podrien dur a terme i contra quins dirigents polítics en concret.