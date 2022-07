La policia patriòtica volia “retirar-se” després de carregar-se CDC

La cúpula de la policia patriòtica estava molt satisfeta amb l’expectativa de la primera part de l’Operació Catalunya. En concret, sobre les informacions dels líders sobiranistes i de l’agència de detectius Método 3. Així s’acredita en una sucosa conversa entre el comissari coordinador de l‘Operació Catalunya, José Manuel Villarejo, amb el comissari en cap de la poderosa Unitat d’Afers Interns del Cos Nacional de Policia i enllaç amb el Centre Nacional d’Intel·ligència, Marcelino Martín Blas. També hi és present, Rafael Redondo, soci de Villarejo.

En una conversa registrada just després de l’inici del cas Gao Ping o Emperador -cap el gener de 2012-, en el que es van imputar fins a deu policies per corrupció. Els acusaven d’acceptar favors d’una suposada trama xinesa mafiosa. Un cas que instruïa el jutge amic de la policia patriòtica, Fernando Andreu, que fins i tot, participava dels seus dinars i trobades. Un punt d’inflexió en el que va començar la guerra entre comissaris.

En tot cas, aquella conversa deriva cap al paper de la fiscalia en tot l’entramat del pla contra el procés sobiranista. El temps és paral·lel als inicis de l’operació Pujol i Operació CDC, sota el nom d’Operació Barna, que buscaven desmuntar el relat sobiranista i el que la policia patriòtica considerava que era l’antena del CNI a Catalunya, l’agència de detectius Método 3.

“Ja ens podem retirar”

Entre els dos comissaris apareix la figura d’Andreu, de qui Villarejo se’n vanta tenir una amistat. De fet, assegura que fins i tot un dels comissaris investigats, el cap de la comissaria de l’aeroport de Barajas, Carlos Salamanca encara és més amic d’ell. Villarejo explica que parla amb ell per demanar-li si té res contra la policia a petició del director adjunta del cos, el màxim òrgan uniformat- Eugenio Pino.

Part de la conversa sobre el cas Gao Ping que mostra les connexions de la policia patriòtica amb la judicatura/Quico Sallés

En aquest punt, Martín Blas hi addueix el paper de la fiscalia en aquest procediment i en el de qualsevol altre, desmereixent la seva importància. Així, detalla que una cosa és que el ministeri fiscal demani la imputació i una altra cosa és que aquesta petició prosperi. En aquest sentit, indica que la “imputació no significa res més que et prenen declaració”. Villarejo interromp l’exposició de Martín Blas carregant contra el fiscal anticorrupció del cas, José Grinda, que porta el cas i a qui acusa de “ximple”.

De fet, assegura que actua a compte del CNI. “Sempre és la mateixa història, utilitzem la fiscalia per fer-nos els importants i ens posem al costat dels que manen”, exposa. “Aquest Grinda, aquest ximple es pensa que els que manen en aquest país és el CNI i nosaltres no manem!”, es queixa. Martín Blas però tanca la polèmica detallant que la Fiscalia pot anar fent que quan es vulguin fer enrere “nosaltres ja ens haurem emportat pel davant Método 3 i la meitat de Convergència” i “amb això ja ens podem retirar”. Un fets que es van confirmar només un any després, sense la col·laboració especial de la fiscalia, és a dir, per iniciativa imparable de la policia perquè el ministeri públic ja no es podrà fer enrere.