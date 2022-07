El jutge Andreu de l’Audiència Nacional recomanava permetre el 9-N i detenir Mas després

El dinar que el 4 de novembre del 2014 va tenir el jutge de l’Audiència Nacional Fernando Andreu va servir –a més de per comentar entre rialles el muntatge contra Xavier Trias– perquè el magistrat exposés als seus amics de la policia patriòtica la seva pròpia estratègia per tallar de soca-rel el lideratge del Procés i restar valor a la consulta sobiranista que se celebraria cinc dies després, l’històric 9-N. Tenia una idea clara al cap i així ho va fer saber als seus companys de taula, el comissari ara jubilat i coordinador de l’Operació Catalunya, José Manuel Villarejo, el cap del Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO), José Luis Olivera, i el president de La Razón, Mauricio Casals, i l’empresari Adrián de la Joya.

Un cop han fet el primer brindis amb els aperitius de cervesa i mentre llegeixen la carta per triar el dinar, els comensals comenten l’actualitat més immediata, com ara la suspensió de la consulta del 9-N per part del Tribunal Constitucional i la manca de tertulians de dretes que contrarestin l’aleshores rellevància i èxit televisiu de Podemos. Tots apunten que és un error “prohibir” la consulta i que cal restar-hi valor. En tot cas, segons Andreu, el que s’havia de fer era detenir el president de la Generalitat, Artur Mas, després de celebrar la consulta. Una etapa més de l’Operació Catalunya.

“M’he apuntat per votar el 9-N amb el nom de Santiago Bernabéu”

Trenca el gel sobre el 9-N, el comissari Olivera, que lamenta, amb ironia, que “no podrà votar”, tot i que s’hi ha apuntat. Villarejo pregunta sorprès si han prohibit la consulta, i quan li diuen que sí qualifica la decisió “d’errada”. Tot i això, continua la broma i li pregunta a Olivera amb quin nom s’ha apuntat a la consulta, si com a “Bob Esponja” o com “la rateta presumida”. Olivera assegura que s’ha apuntat amb el nom de “Santiago Bernabéu”. “Hi ha 500.000 noms apuntats i deu són meus”, es vanta.

Un acudit basat en una famosa portada de l’ABC, que criticava el govern d’Artur Mas per fer una consulta poc rigorosa on tothom es podia apuntar com a votant amb qualsevol nom. De fet, va ser una portada que va aprofitar l’associació independentista Súmate, que en va fer una contracampanya d’èxit. Villarejo comenta que no cal prohibir una consulta que és com prohibir una “festa campera”.

Part de la conversa entre Villarejo i el jutge Andreu sobre la consulta del 9-N amb Olivera com a protagonista/Quico Sallés

Convertir el 9-N en una pallassada i detenir Mas després

En aquest punt entra en joc el jutge Andreu, que també qualifica d’error la suspensió del Tribunal Constitucional. “Jo crec que hauria estat més ridícul deixar-los fer”, indica. Villarejo compara la consulta amb una “festa popular”. Andreu hi està d’acord i també compara la situació amb Euskadi. En concret, identifica els “brindis pels presos”, que al principi es prohibien i aleshores es “muntaven campionats de mus” i era “una ximpleria perseguir-los”. En canvi, si convenia calia detenir els que, en aquests actes –sempre vigilats per la policia– havien comès una suposada “il·legalitat”.

“El tema preventiu em sembla perillós”, subratlla, d’aquí que aposti per “desqualificar” la consulta com si fos una “pallassada”. Olivera addueix que amb la prohibició es comprometen els Mossos d’Esquadra i els funcionaris. “Crees victimisme, ara són uns reprimits”, conclou el magistrat.

Part de la conversa de Villarejo amb el jutge Andreu al voltant del 9-N/Quico Sallés

En aquest marc, Mauricio Casals apunta les conseqüències judicials que pot patir el president Mas. Olivera remarca que és el que “està buscant”. Al seu parer ser una “víctima”. Els altres comensals també hi estan d’acord. Malgrat que espera que “no vulgui ser un màrtir”, el jutge proposa: “Se’l deté i se’l cita a declarar”. Una opció que els seus companys de taula admeten que pot aixecar suspicàcies. Villarejo també afegeix al relat la pressió que suposadament pateix l’aleshores cap de la Prefectura del Cos Nacional de Policia a Catalunya, Agustín Castro, que l’han “collat” tant que fa quatre mesos és al llit malalt, “amb depressió”. Encara que sigui un company del cos, hi ha riallades i comenten que com que és el que acompanya a resar a l’església el ministre que el va nomenar, Jorge Fernández Díaz, no l’aparten del càrrec. Després trien el dinar. Continuarà.