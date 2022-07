Villarejo pressionava la tresorera del Barça perquè li donés informació contra els Pujol

És primavera. En concret, el 9 d’abril del 2014, i la cúpula de la policia patriòtica està contenta perquè sembla que ha trobat el que qualifiquen de “Vicky 2”. És a dir, una dona que és parella d’un suposat testaferro de la família Pujol Ferrusola que els hauria explicat “coses precioses”. El comissari ara jubilat José Manuel Villarejo, l’aleshores Director Adjunt Operatiu del Cos Nacional de la Policia –màxim comandament uniformat–, comissari Eugenio Pino, i el cap de la poderosa Unitat d’Afers Interns, Marcelino Martín Blas es freguen les mans. Però la conversa no es queda aquí, sinó que plantegen com a objectiu “d’alt nivell” aconseguir informació contra els Pujol de Susana Monje, tresorera del Barça amb Sandro Rosell i, en el moment de la conversa, ja sota la presidència de Josep Maria Bartomeu. Villarejo fa temps que li segueix la pista i s’hi mostra obsessionat, perquè creu que el pot portar fins a “dos zulos” amb “50 milions d’euros” dels Pujol. Li sembla tan important Monje, que fins i tot s’indigna amb un altre comissari perquè hi té tractes pel seu compte i li pot engegar a dida els seus plans.

Tot plegat se sent en l’àudio de la conversa, al qual ha tingut accés El Món, on fins i tot es constata com cobrava en efectiu dels fons reservats per les missions clandestines que coordinava Villarejo. El moment de la conversa és important. A Catalunya governa Artur Mas, amb el suport de l’ERC d’Oriol Junqueras. Han signat el Pacte per la llibertat i es troben en plenes negociacions per a la celebració d’una consulta sobiranista, el que acabaria essent el procés participatiu del 9-N. L’operació Catalunya està plenament en marxa.

El exjefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional Marcelino Martín Blas Exjefe de Unidad de Asuntos Internos de Policía Nacional Marcelino Martín Blas (Foto de ARCHIVO) 11/7/2017

Cobrament i la “Vicky 2”

El comissari Villarejo arriba a la seu de la direcció de la policia i passa primer per caixa. De fet, l’àudio identifica com recompten els bitllets i les queixes pel costos de les operacions. Especialment, el cas Corinna. De fet, la veu de la persona que entra i saluda a mig recompte podria ser la del tinent coronel Diego López de los Cobos, llavors secretari general tècnic del Ministeri d’Interior i responsable dels fons reservats. Fins i tot, fan broma sobre la Guàrdia Civil.

Part de l’àudio de la conversa entre Villarejo, Pino i Martín Blas on el comissari passa per caixa/QS

Abans d’entrar de ple en plans concrets de l’Operació Catalunya, Villarejo els exposa el cas d’un hindú que serà noticia més endavant. Així que va cara barraca: “Tenim una informació contra els Pujol brutal”. En concret, es tracta d’un alemany, suposat “testaferro dels temes del casino, d’Arturo Suqué, el que li té muntat tot el tema l’Argentina”. Es refereixen a l’empresari de Casinos del Grup Peralada. De fet, li recorda a Eugenio Pino que ja li va enviar una nota d’intel·ligència amb l’explicació del contacte que li ha trobat, Clon, alies de José Maria Clemente, un narcobanquer que li passa informació. Relata que Clemente l’ha posat en contacte amb una “pava” que és la dona de l’alemany. Un home que “es veu que la pegava i ara s’ha separat” i segons Villarejo, “pot ser una Vicky dos, a l’hora de denunciar quan vulguem”. Una clara referència a Victòria Álvarez, examant de Jordi Pujol Ferrusola i protagonista de la famosa conversa del restaurant La Camarga amb Alicia Sánchez-Camacho.

Així comenta als seus col·legues que la dona li explicarà “comptes a l’Illa Tortuga, dades de telèfon, vaja un pelotazo!”. Fins i tot, Villarejo apunta la possibilitat que no cal ni denunciar l’alemany, que només cal fer-li un toc per telèfon per espantar-lo i que cantarà. El comissari insisteix que té informació de “gran part de l’estructura” que els Pujols tenen amb Shananghan, un suposat soci de Jordi Pujol Ferrusola a l’Argentina. Pino entra en la conversa tot subratllant la relació de Suqué amb Jordi Pujol Ferrusola.

Part de l’àudio de la conversa entre Villarejo, Pino i Martín Blas on el comissari on expliquen que tenen una Vicky Dos/Quico Sallés

En aquest marc, Villarejo relata que la “pava” li ha explicat “coses precioses” com ara que “Pujol vell” –que qualifica de “gilipollas”– enraonava en alemany amb el seu marit per donar-li amb discreció instruccions de les inversions, sense saber que ella també sabia alemany. El ciutadà alemany en qüestió té residència a Catalunya i fins i tot recorda que ha jugat a la “selecció catalana de polo”.

Conversa de Pino, Villarejo i Martín Blas on comenten la possible font que han trobat per treure informació dels Pujol /Quico Sallés

L’exdirector adjunt operatiu de la direcci? general de la policia espanyola, Eugenio Pino

“Dos ‘zulos'” amb “50 milions dels Pujol”

Pino ha d’abandonar la reunió i continuen reunits Martín Blas i Villarejo. Entra de ple la segona part de la informació per obtenir dades dels Pujol. No abans sense que Villarejo es queixi a Martín Blas del comissari Enrique García Castaño, alies El Gordo, que segons ell intenta fer “business” amb Susana Monje. Una font que Villarejo intenta cuidar perquè és “un tema d’alt nivell”. Segons explica Villarejo, tindria informació de “dos zulos on hi haurien 50 milions amagats dels Pujol”. Martín Blas recorda que els Monje van estar rere el cas de la constructora Hispànica que va acabar als jutjats per estafa.

Part de la conversa on comencen a explicar la font d’informació contra els Pujol que pot ser la tresorera del Barça, Susana Monje/Quico Sallés

“’Apretar’ els ous de la tia”

En conclusió, Villarejo i Martín Blas, tornant a la conversa inicial, conclouen que “cal apretar els ous a la tia [la dona de l’alemany] i tot el que sigui vincular-ho amb els Pujols i tot el tema de la trama catalana, entens?”. “Entenc”, respon Martín Blas. “La resta ens toca la polla”, sentencien.