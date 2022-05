Rosell es querellarà contra Villarejo per les declaracions sobre Lamela

L’advocat de Sandro Rosell, Pau Molins, ha anunciat que el seu client es querellarà contra el comissari jubilat José Manuel Villarejo arran d’unes declaracions en les quals va afirmar que la jutgessa que va enviar Rosell a presó provisional, Carmen Lamela, va ser premiada amb un trasllat al Tribunal Suprem (TS) per aquest empresonament. D’aquesta manera doncs, sembla que Villarejo haurà de donar explicacions sobre les declaracions i demostrar que són verdaderes.

El comisario jubilat José Manuel Villarejo surt de l’Audiència Nacional/Eduardo Parra EP

En una entrevista de ‘Rac 1’ aquest dilluns Molins ha explicat per què començarà per Villarejo: “Posar una querella contra Lamela suposaria que la recerca l’hauria de portar el TS i no vull, perquè ella hi és dins”. En aquest sentit doncs, l’advocat de l’expresident del Barça ha assegurat que és probable que la querella no arribés enlloc si la fessin directament contra Lamela. En canvi, si el primer querellat és l’excomissari podria arribar-se fins el final de la qüestió, fins i tot, acabar demostrant si el que va dir Villarejo és cert. “Lamentant-ho molt hauré de començar contra Villarejo”, ha dit l’advocat, fent referència a les declaracions que l’excomissari va fer a TV3.

El presumpte blanqueig de capitals de Rosell

L’expresident del Barça va entrar en presó provisional durant dos anys per un presumpte cas de blanqueig de diners. De fet, després de 24 mesos a la presó va acabar sent absolt per l’Audiència Nacional. Les declaracions de Villarejo podrien fer que aquesta causa fes un gran gir, ja que si el que diu és cert, podria demostrar que es va muntar una causa només per inculpar Rosell, que -tal com ha remarcat Molins- “Va entrar a presó”.

L’advocat també ha dit que espera que el poder judicial actuï, ja que s’estaria parlant d’una persona que va estar dos anys a la presó perquè es va muntar una causa en contra seva. “M’agradaria que el sistema judicial reaccionés. El Ministeri Fiscal hauria de ser el primer interessat” per a esclarir què ha passat.