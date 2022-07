Xavier Trias: “El jutge i tots els involucrats en la conversa sobre mi haurien de dimitir”

L’exalcalde de Barcelona Xavier Trias creu que tant el jutge de l’Audiència Nacional Fernando Andreu com la resta d’implicats en la conversa i la conxorxa per fer creure que tenia un compte a Suïssa “haurien de dimitir”. “No només el jutge, tots els involucrats en la conversa haurien de dimitir”, ha dit en declaracions a El Món l’endemà que aquest diari publiqués la gravació d’un dinar en què el comissari José Manuel Villarejo, ara jubilat, explicava com s’havia muntat el fake davant del magistrat. Fernando Andreu no va moure ni un dit en saber-ho, de fet, reia dels comentaris dels altres, que admetien que l’intent havia sigut un nyap. “Trobo al·lucinant que comentin que amb aquest grau de frivolitat aquest cas, fins i tot perquè admeten que s’han equivocat”, ha dit Trias. També ha remarcat que segons Villarejo el ministre de l’Interior, Jorge Fenández Díaz, deia que volia “tallar caps” i que “han passat vuit anys i no se n’ha tallat cap”.

Per a Trias, aquesta conversa és la confirmació “del que es desprenia d’aquella primera gravació entre Jorge Fernández Díaz i Daniel de Alfonso”, en què deien donaven a entendre que “contra segons qui tot s’hi val”. “Hi ha un grau de frivolitat i d’impunitat tan alt que no s’entén, no sé una cosa així és possible”, remarca. Troba especialment greu la posició del magistrat. “Un jutge, si sent una conversa així, l’ha d’aturar i fer-hi alguna cosa, perquè si no hi està quedant involucrat”, subratlla. “Som davant d’una reunió d’amiguets però que hi ha un jutge, comissaris, empresaris i a més a més parlen per telèfon amb el número dos del ministre [Francisco Martínez, secretari d’Estat de Seguretat de l’època], és esperpèntic”, afegeix.

El comissari Villarejo, al congrés/Eduardo Parra Europa Press

Trias parlarà amb els seus advocats per decidir si emprèn accions legals

Malgrat la indignació que li ha provocat escoltar la conversa revelada per El Món, Trias no té gens clar si valdrà la pena emprendre accions legals contra els implicats. “Jo ja vaig posar una querella per aquest afer, i ja hi havia una gravació, i no me la van acceptar perquè em van dir que la gravació no era vàlida”, argumenta. “En parlaré amb els meus advocats, a veure què en pensen, no ho descarto del tot, però no sé si haig de seguir gastant diners en un procediment judicial inútil”, argumenta.

Un nou àudio escandalós amb participació de Villarejo

La conversa que posa tots aquests detalls a la vista de manera descarnada és la revelada aquest dimarts a la nit per El Món, una més de la col·lecció d’àudios amb el gran protagonista de la guerra bruta de la claveguera de l’Estat contra l’independentisme. En aquesta ocasió, es tracta de la gravació d’un dinar del 2014 en un restaurant de Madrid en què participava José Manuel Villarejo però també el comissari José Luis Olivera, aleshores director del Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i Crim Organitzat (CITCO) i el jutge de l’Audiència Nacional Fernando Andreu, que va riure del relat del nyap comès per la policia patriòtica i de com els periodistes d’El Mundo que ho van publicar van caure-hi de quatre grapes.

El ministre Jorge Fernández estava nerviós

Tota la conversa té un to més que distès, amb riallades i exclamacions per fer befa del que consideren culpable del desastre, el comissari Enrique García Castaño, el Gordo, l’omnipotent cap de la Unitat Central de Suport Operatiu de la Policia Nacional espanyola però criticat i menystingut pels seus companys en aquesta trobada. Tampoc en surt gens ben parat el Director Adjunta de la Policia (DAO), Eugenio Pino, que és qui segons Villarejo va engalipar els periodistes d’El Mundo, als quals va “vendre la burra” de la història falsa dels diners de Trias a Suïssa ensenyant-los un suposat informe en què hi havia el número de compte, que ells van publicar i que va resultar inventat.

Jorge Fernández Díaz quan era ministre espanyol de l’Interior, en l’època del cas Trias

Quan es produeix la conversa, Trias ja ha aconseguit i exhibit la certificació del banc suís al·ludit que confirma que el número de compte és inexistent i que ell no té diners en aquella entitat. Això fa posar nerviós el ministre, Jorge Fernández Díaz, i especialment el seu número dos, Francisco Martínez, secretari d’Estat de Seguretat, que participa indirectament en el dinar perquè truca a Villarejo just en aquell moment i el comissari comenta la conversa amb els altres comensals. També tranquil·litza Martínez assegurant-li que trobaran una solució a l’embolic i recordant-li que han sortit de situacions pitjors –no especifica quines– i que això en el fons és un “joc de nens”. Tot això queda gravat i ara surt a la llum.