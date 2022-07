La policia patriòtica va comentar com van enfangar Trias a un jutge de l’Audiència Nacional

La famosa publicació del compte d’un banc de Suïssa suposadament pertanyent a Xavier Trias també va ser un fake muntat directament per la policia patriòtica. De fet, el comissari ara jubilat del Cos Nacional de Policia i coordinador de l’Operació Catalunya, José Manuel Villarejo, va arribar a explicar-ho tot sense manies al magistrat Fernando Andreu, aleshores titular del jutjat central d’Instrucció 4 de l’Audiència Nacional. Va ser en una conversa informal i extraoficial durant un dinar celebrat a Madrid el 4 de novembre del 2014, en què va relatar com havien “venut la burra de Trias” als periodistes d‘El Mundo, que van publicar la història falsa, amb número de compte bancari inventat. En l’àpat també hi havia l’empresari Adrián de la Joya, el president de La Razón, Mauricio Casals i el comissari José Luis Olivera, director del Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i Crim Organitzat (CITCO).

En el mateix dinar, Villarejo respon a una trucada del llavors secretari d’Estat de Seguretat, Francisco Martínez, alies Chisco, número dos del ministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz. Un trucada que comenta amb la resta de comensals. Martínez es mostra neguitós per la filtració que el compte bancari atribuït a l’aleshores alcalde Trias és més fals que una moneda de tres euros. Tots carreguen la responsabilitat al comissari Enrique García Castaño, l’omnipotent cap de la Unitat Central de Suport Operatiu del CNP, UCAO en el seu acrònim castellà, que proporciona tot el suport logístic als investigadors d’Informació i a la policia patriòtica. El jutge Andreu fins i tot se’n riu del comissari i, quan para l’orella al relat de Villarejo, la seva resposta és un contundent “Joder!!!”. Ara bé, no va obrir cap diligència d’ofici davant la confessió.

L’excap de la UCAO, Enrique García Castaño, en una compareixença al congrés Ricardo Rubio / Europa Press (Foto de ARCHIVO) 20/10/2021

El jutge Andreu arriba tard perquè són en un reservat i no els troba

La cita és en un restauren de categoria anomenat Alabarte, del número 9 del carrer Montalbán de Madrid. És al reservat. Els primers d’arribar, puntuals, són el comissari Villarejo i Adrián de la Joya. A poc a poc es complerta la taula, però Andreu no arriba. Aviat sabran que és a fora esperant: no els ha vist perquè eren al reservat. Andreu truca a Villarejo, que surt a buscar el jutge a la porta del restaurant. Un cop a taula, demanen el dinar, “croquetetes”, pernil, “pularda”, “carxofetes fregides”, “ous potxats amb escamarlans” i un “filet”, a més de rap i lluç. Cervesa, cervesa sense alcohol, i un vi Rioja reserva que el jutge evita triar de la carta perquè no hi entén.

Just abans de l’arribada d’Andreu, però, sona el mòbil de Villarejo. Avisa els companys de taula. “És Paco”, informa. Es refereix al secretari d’Estat de Seguretat que sembla preocupat per la confirmació que el número de compte de Xavier Trias difós pel diari El Mundo el 17 d’octubre és fals. No existeix. El dinar és el quatre de novembre, i Trias va difondre el certificat de la Union de Banques Suisses on confirmava que l’alcalde no només no hi tenia cap compte, sinó que el número de compte esbombat ni tan sols existia.

Villarejo asserena Martínez i li diu que “està al lloro de la situació”. També li detalla que el dia abans s’havia reunit amb el Director Adjunt Operatiu del CNP, Eugenio Pino, i el comissari Castaño per analitzar la situació. En aquest marc, assenyala que el ministre ha demanat “tallar caps” i tot apunta que Castaño serà el boc expiatori. “El Gordo va posar cara d’acollonit”, descriu. De fet, titlla Castaño “d’ignorant”, però assegura que miraran de “trobar una solució”.

“Paco, aquest compte no coincideix amb cap número, és una putada”, conclou. “Ara plou però després escampa”, insisteix Villarejo, que recorda a Martínez que altres vegades ho han passat pitjor. “Això és un joc de nens comparat amb històries del passat”, sentencia el comissari amb el sobreentès que n’han fet i passat de pitjors. La resta de companys de taula comenten la situació i expliquen com haurien de gestionar la crisi davant la “depre” de Paco.

Part de la conversa al dinar de Villarejo on rep la trucada de Paco Martínez i li explica la “venda de la burra del compte de Trias”/Quico Sallés

Van “vendre la burra” als periodistes d’El Mundo’

Un cop ja són tots a taula i comencen a servir els plats, el comissari Castaño, El Gordo, torna a sortir a la conversa pel cas Faisán. És aleshores quan el jutge Andreu fa broma sobre el comissari comentant el fiasco del compte de Trias. El magistrat pregunta qui li va donar la informació a El Gordo, i Villarejo i companyia riuen. Fins i tot, pregunta irònicament si el Gordo va actuar així per “tancar El Mundo”. És aleshores quan Villarejo detalla com va anar la història que titlla de “chocho” perquè la informació és “falsa”. “Lo del Gordo és tremendo!”, raona el jutge .

Segons narra Villarejo, la policia patriòtica va “vendre la burra als periodistes” i van publicar la notícia que Trias tenia un compte a Suïssa. “El ministre està molt cabrejat”, continua, perquè “s’ha tirat a la piscina i l’han enxampat”. Villarejo culpa de tot les presses, que “són males conselleres”, i el fet que el germà del ministre, Alberto Fernández Díaz, “està aguantant Trias com a alcalde”.

Part de la conversa on el Jutge Andreu pregunta pel nyap del compte de Trias/Quico Sallés

“Com que Trias va respondre, els periodistes s’acollonen i van a veure Pino”, que els ensenya uns “informes de la Unitat d’Afers Interns”, continua. De fet, Villarejo se’n fot dels informes, que qualifica “d’absurds”, perquè tenen cinc planes, tres de les quals en francès. Fins i tot, els recorda rient i pronunciant-los amb el tòpic accent francès. “El d’El Mundo es caga i Pino li ensenya on hi ha el número de compte, que està posat amb números i lletres grosses, i el copien i el publiquen”, insisteix. Després, Mauricio Casals encara manté que la família Trias té diners a Suïssa, però admet que l’afer Trias ha sigut un “nyap de collons”.

La venda de la burra del compte de Trias explicada per Villarejo al jutge Andreu/Quico Sallés

Les agendes també corroboren la història

L’agenda de Villarejo corrobora el dinar i les impressions que n’han tret tots. Fins i tot, fa un 1×1 dels participants i lloa el caràcter afable del jutge durant el dinar. Així mateix, parla de la impressió que s’emporten Casals i Olivera i diu que queden tots en ajudar Adrián de la Joya.

Part de l’agenda de Villarejo on avalua el dinar amb el jutge Andreu/Quico Sallés

Els diaris de Villarejo també constaten que el dia 30 d’octubre Pino es va reunir amb els periodistes d’El Mundo Eduardo Inda i Esteban Urreiztieta, que van publicar el número compte i que van quedar tranquils amb les explicacions del DAO: la versió que explica Villarejo durant el dinar. En la mateixa data, Villarejo anota que Francisco Martínez, Chisco, li ha agraït que l’ajudés a fer la nota de premsa del fiasco del cas Trias. El dinar va durar més de tres hores. Continurà.