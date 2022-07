Nous àudios de Villarejo destapen una operació de La Sexta contra Sánchez

Nous àudios de Villarejo que impliquen el director de La Sexta i presentador del programa Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras. Aquest cop, però, en surt també el president del diari La Razón i conseller del grup Atresmedia, Mauricio Casals. La Sexta pertany al grup Atresmedia, i en els àudios que ha tingut accés el mitjà digital Cronicalibre, es pot escoltar com Casals i Ferreras, juntament amb els comissaris Villarejo, José Luís Oliveira i l’empresari Adrián de la Joya, debaten sobre com controlar i programar les audiències.

En una reunió del 17 de maig del 2016 entre tots els membres, Casals li trasllada a Ferreras les queixes dels directius del grup Atresmedia.

Ferreras: “La nostra audiència qualitativament és el que es diu classe mitjana-alta, no és una qüestió econòmica, és una qüestió de formació i estudis.”

Villarejo: “Amb inquietuds, implicada.”

Ferreras: “De molta qualitat per a publicitat, per a…”

Mauricio Casals: “Com diries tu, Pepe, Podemos.”

Villarejo: “Podem”.

Ferreras: “Podem i el PSOE.”

La Sexta, l’escollida per donar una informació contra Iglesias

Com es pot comprovar, aquesta televisió, amb un públic objectiu molt marcat pels votants del PSOE i Podem, va ser l’escollida per Ferreras perquè Eduardo Inda donés la notícia del suposat compte a les Garanadines de Pablo Iglesias.



Ferreras: “Bé, però quin és el meu problema, quina és la meva història. El meu problema és que aquí hi ha l’Inda que està aportant un document que és la polla si és veritat. I jo sempre dic el mateix, si la treuen del PSOE jo ho trec, si ho treuen de Pablo Iglesias, sent en directe, crido a Podemos. Els hi dic “senyors, jo donaré aquesta notícia, vostès sabran si volen sortir o no”. I la resposta “és sí, sortim i donem la cara”, per a dir que és mentida o el que sigui.”

El politòleg espanyol y cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero. EUROPA PRESS (Foto de ARCHIVO) 13/11/2021

Monedero, perjudicat

Pablo Iglesias no va ser l’únic afectat de les pràctiques de La Sexta i del seu director, sinó que també ho va ser un dels cofundadors de Podemos, com és Juan Carlos Monedero. Ferreras creu que Monedero els “odia”: “Quan nosaltres li donem una hòstia a ells, ells pateixen”, afirma Ferreras fent referència a les publicacions de Monedero que el vinculaven amb un compte irregular.

D’altra banda, un altre dels perjudicats va ser el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Aleshores, Sánchez era el candidat socialista a les eleccions espanyoles que se celebrarien el juny. Tal com es pot comprovar, una part mediàtica anava contra l’actual líder socialista. De fet, Sánchez, després de les eleccions, acabaria dimitint perquè els barons del partit volien que els socialistes pactessin amb el Partit Popular de Rajoy.

Casals li encarrega a Ferreres una “hòstia” per a Pedro Sánchez

Davant d’aquest descontentament dels sectors mediàtics amb Sánchez, Casals li encarrega a Ferreres que li cali un “calbot” a l’actual president del govern espanyol perquè surti perjudicat a les eleccions del juny del 2016.

Casals: “Pedro Sánchez torna a estar en plena campanya i mentre Margarita Robles està completament a favor nostre i molt bé amb nosaltres, però a Pedro Sánchez, a veure si li calces una hòstia.”

Ferreras: “Molt aviat, eh, molt aviat. Jo crec que sofrirà aquestes dues setmanes.”