Ferreras hauria difós informació falsa de Pablo Iglesias a petició de Villarejo

Les converses gravades de l’excomissari Villarejo no deixen de treure nova informació i sembla que ningú de l’esfera pública -ja siguin polítics o no- queden fora del seu radar. L’últim ha estat el periodista que presenta el programa Al rojo vivo, Antonio García Ferreras, qui hauria difós informació falsa sobre el líder de Podemos, Pablo Iglesias dient que tenia un compte bancari a un paradís fiscal quan no era una informació comprovada.

En els àudios que va publicar el mitjà Crònica Libre aquest dissabte es pot escolta runa conversa entre Villarejo i Ferreras on se li explica al periodista que Iglesias tindria, suposadament, un compte bancari a les Grenadines, al Carib. De fet, Eduardo Inda, propietari de Ok Diario, seria qui hauria deixat caure la informació a Villarejo i Ferreras.

Antonio García Ferreras La Sexta

Aquesta informació deixa sorprès al periodista que assegura que “no s’ho acaba de creure” i que els del partit són “més llestos que tot això”. Tot i això afirma que no té cap problema en publicar-ho, sabent que per a ell no és una informació fiable, ja que no ha estat comprovada i es basa en les declaracions d’una altra persona, sense proves. Davant d’aquestes declaracions Pablo Iglesias ha respòs de manera contundent: “No hauria de tornar a exercir”, ha reiterat el polític en una entrevista al Faqs.

L’opinió de Iglesias i el silenci de Ferreras

El periodista encara no s’ha defensat públicament sobre el contingut d’aquests àudios que l’esquitxen per complet. El que sí que ha comparegut públicament ha estat l’afectat, Pablo Iglesias, qui ha escoltat les gravacions en directe en el programa del Faqs de TV3 i ha deixat clar que per a ell Ferreras “no hauria de poder exercir”. “És això el que fa un periodista?”, ha deixat caure Iglesias després d’escoltar les declaracions del presentador de Al rojo vivo.