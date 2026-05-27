És una rèplica de la instrucció del passat 24 d’abril dictada per la sala penal del Tribunal Suprem contra el diputat de Sumar al Congrés i històric exalcalde d’Altafulla, Félix Alonso, per irregularitats en les contractacions municipal. Un cas que El Món va explicar justament ara fa més un any i on les empreses investigades estaven relacionades amb l’exlíder d’ICV Joan Herrera i l’ara exconseller d’Interior Joan Ignasi Elena, que haurien estat els beneficiaris de la presumpta prevaricació de Félix Alonso el 2017, en una època en què dirigien junts una consultoria. Ara el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha decidit obrir una causa contra l’exlíder d’Iniciativa i contra l’exconseller d’Interior del govern de Pere Aragonès.
Tot plegat per un presumpte delicte de prevaricació administrativa en relació amb l’adjudicació directa de contractes a les empreses Milà Advocats SLP i Sinergia Dret i Medi Ambient SLP des de l’Ajuntament d’Altafulla. La investigació se centra en contractes menors datats entre els anys 2017 i 2019, quan era alcalde Fèlix Alonso. Ara la sala civil i penal del TSJC ha admès la competència després de rebre la petició del jutjat d’instrucció número 4 del Vendrell, que atribueix indicis de cooperació necessària en presumptes irregularitats a Elena i el que en el moment dels fets era el seu soci, Joan Herrera.
Abús del contracte menor
Segons la resolució, de 13 pàgines, els presumptes actes objecte d’investigació consistirien, de manera provisional, presumptiva i purament circumstancial, en el fet que els investigats s’haurien concertat, en benefici propi i amb vulneració dels principis i normes vigents de la contractació pública, perquè les contractacions qüestionades tiressin endavant. De fet, els magistrats els retreuen l’abús de la figura del contracte menor.
Una de les bases de la instrucció és un atestat dels Mossos d’Esquadra de 19 de setembre de 2024, transcendental per a la investigació: un atestat sobre la ingent quantitat de correus de la consultora Sinergia, Energia, Dret, Medi Ambient S.L.P, beneficiària de l’adjudicació que els investigadors consideren irregular. El cas va arribar a l’Oficina Antifrau qui va veure indicis de delicte i va decidir denunciar els fets.
Antifrau aixeca la llebre
Aquest cas neix arran d’una investigació de l’Oficina Antifrau de Catalunya, per una denúncia presentada el 8 d’agost de 2022 per “presumptes irregularitats en un contracte menor de serveis”. La primera contractació que va grinyolar és de l’octubre del 2017, quan, a través de la figura d’un contracte menor i amb el concepte de ‘servei d’assessorament jurídic’, es va encarregar una feina a l’empresa Sinergia, Energia, Dret i Medi Ambient. En aquell moment, Alonso era l’alcalde d’Altafulla i l’empresa tenia com a administradors solidaris Herrera, Elena i Judit Liguerre, actual administradora.
Segons l’informe d’Antifrau, la seva investigació va tenir per objecte “determinar l’existència de presumptes irregularitats comeses per l’Ajuntament d’Altafulla en relació amb l’adjudicació, mitjançant contractes menors, de serveis d’assessorament a una mateixa empresa”. “La investigació realitzada va posar de manifest l’existència d’un ús indegut de la figura del contracte menor amb l’objectiu de satisfer necessitats recurrents de la Corporació, que era contrària a la normativa de contractació pública i que va comportar un fraccionament prohibit del dit contracte”, remarcava Antifrau.
Cap al jutjat
Antifrau va traslladar la informació a la fiscalia i a la Unitat Anticorrupció de la Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos d’Esquadra, que van iniciar una investigació. Segons el sumari, la policia va fixar-se en l’adjudicació, feta a través d’una provisió d’alcaldia en ser un contracte menor, de manera que legalment no estava permès allargar-la més d’un any i no hi havia possibilitat de pròrroga. Tot i això, aquesta consultora jurídica va prestar el servei i va cobrar factures durant set mesos després que el contracte expirés, malgrat els informes negatius de la Intervenció de l’Ajuntament. Segons els números de la policia, l’import total de les factures s’enfilava a 25.000 euros més IVA, quan el màxim permès per un contracte menor és de 18.000 euros, amb IVA inclòs.
Les diligències judicials es van obrir el 4 d’agost de 2023, però es van sobreseure provisionalment. Dos mesos després, però, el 3 d’octubre de 2023, la titular del jutjat va reobrir el procediment i va ordenar als Mossos, com a policia judicial, recollir tota la informació i les proves que trobessin pertinents. Una de les mesures va ser l’entrada i escorcoll a la consultora, domiciliada al passatge Olivé de Barcelona. Arran de les diligències practicades per la policia judicial, el cas va continuar el seu curs fins al passat 19 de setembre, que els Mossos van lliurar a la jutgessa un sucós informe amb els correus electrònics de l’empresa que ha acabat amb les imputacions després de recollir diferents testificals.
“Serveis jurídics”
El contracte que va posar en alerta Antifrau va ser un contracte signat el 23 d’octubre de 2017, firmat per l’alcalde i Liguerre, una de les administradores de la consultoria. El contracte es justificava en la necessitat de la corporació municipal de contractar professionals quan no tingui prou mitjans per dur a terme una tasca. Així van contractar l’empresa Sinergia, Energia, Dret, Medi Ambient S.L.P. per a “serveis d’assessorament jurídic ordinari, no judicial” per un preu de 15.600 euros més 3.276 euros d’IVA. Un preu que es facturaria de manera proporcional a raó de 1.300 euros al mes, més 273 euros d’IVA, que s’enfilarien a 1.573 euros mensuals.
L’empresa Sinergia, Energia, Dret, Medi Ambient S.L.P., segons el Butlletí Oficial del Registre Mercantil, es va constituir el 28 d’agost de 2017, és a dir, menys de dos mesos abans de la signatura del contracte, amb un capital social de 3.000 euros amb una activitat “exclusiva“: la pròpia de l’exercici de l’advocacia. En aquell moment, Herrera, Elena i Liguerre eren socis i administradors solidaris de la societat. Posteriorment, la societat va canviar de domicili i no va ser fins a l’agost de 2018 que es va separar com a soci Herrera i que també se li va revocar el càrrec d’administrador. La mateixa situació va viure Elena l’agost de 2021. De fet, va ser el moment en què es va incorporar com a sòcia Adelina Larrea, la titular del Bufet Larrea, on ara hi ha domiciliada la societat investigada.