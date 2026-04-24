Després de nou anys d’investigacions, la Sala Penal del Tribunal Suprem ha obert una causa al diputat de Sumar en Comú Podem i exalcalde històric d’Altafulla Félix Alonso Cantorné. Tot plegat per un presumpte delicte de prevaricació administrativa en relació amb l’adjudicació directa de contractes a les empreses Milà Advocats SLP i Sinergia Dret i Medi Ambient SLP quan feia d’alcalde. De fet, és un cas que El Món va explicar justament ara fa un any i on les empreses investigades estaven relacionades amb l’exlíder d’ICV Joan Herrera i l’ara exconseller d’Interior Joan Ignasi Elena. Un cas que es remunta al 2017.
Segons la resolució, de 15 pàgines i a la que ha tingut accés El Món, el basa la seva decisió, que coincideix amb el criteri del Ministeri Fiscal, en l’exposició raonada enviada el 26 de desembre de 2025 per la Secció Civil i d’Instrucció d’Instància del Vendrell, plaça núm. 4, sobre uns fraccionaments de contractació.
Segons la interlocutòria, Alonso, quan era alcalde a Altafulla entre 2011 i 2019, “presumiblement, per donar aparença de legalitat i sabent que no ho era, va acudir a una dinàmica de contractació a través de la figura del contracte menor“. Per això, els magistrats veuen que l’elecció arbitrària de l’adjudicatari, en lloc d’acudir al procediment corresponent, de vegades, fins i tot, sense acudir a cap procediment, es pot induir que hi ha indicis que apunten als elements d’un presumible delicte de prevaricació administrativa de l’art. 404 Codi Penal”.
Hi pot haver més coses
Així mateix, els magistrats avisen que no limiten la “investigació a aquest delicte, sinó que, en funció dels resultats que es vagin assolint”, com ara la facturació irregular d’aquests contractes. Un dels punts claus és un atestat dels Mossos d’Esquadra de 19 de setembre de 2024 que els Mossos van poder presentar un informe transcendental per a la investigació: un atestat sobre la ingent quantitat de correus de la consultora Sinergia, Energia, Dret, Medi Ambient S.L.P, beneficiària de l’adjudicació que els investigadors consideren irregular. El cas va arribar a l’Oficina Antifrau qui va veure indicis de delicte i va decidir denunciar els fets.