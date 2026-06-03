El magistrat instructor de la Sala Penal del Tribunal Suprem, Vicente Magro, ja ha posat fil a l’agulla pel cas Altafulla. Un sumari sobre fraccionaments en contractes menors del consistori de la població quan l’actual diputat al Congrés de Sumar, Félix Alonso, n’era l’alcalde. Uns contractes menors per serveis a una consultora que gestionaven l’exlíder d’ICV Joan Herrera i l’exconseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, tots dos investigats pel mateix cas al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).
La citació és el pròxim 15 de juny, a dos quarts de deu del matí, a Félix Alonso. El mateix dia, a partir de les deu ha citat dotze testimonis entre els quals Elena i Herrera, tot i que estan imputats, en la mateixa causa però al TSJC. També ha citat els Mossos d’Esquadra encarregats de la investigació i els tècnics de l’Oficina Antifrau de Catalunya que van investigar els fets un cop van rebre la denúncia.
(Més informació ben aviat)