El magistrado instructor de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Vicente Magro, ya ha puesto manos a la obra en el caso Altafulla. Un sumario sobre fraccionamientos en contratos menores del consistorio de la población cuando el actual diputado en el Congreso de Sumar, Félix Alonso, era el alcalde. Unos contratos menores por servicios a una consultora que gestionaban el exlíder de ICV Joan Herrera y el exconseller de Interior, Joan Ignasi Elena, ambos investigados por el mismo caso en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

La citación es el próximo 15 de junio, a las nueve y media de la mañana, a Félix Alonso. El mismo día, a partir de las diez ha citado a doce testigos entre los cuales Elena y Herrera, aunque están imputados, en la misma causa pero en el TSJC. También ha citado a los Mossos d’Esquadra encargados de la investigación y a los técnicos de la Oficina Antifraude de Cataluña que investigaron los hechos una vez recibida la denuncia.

El conseller Joan Ignasi Elena en una intervención en el Parlamento/EP

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