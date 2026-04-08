La magistrada Mercè Caso ha fet balanç del seu primera any a la presidència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). En una cerimoniosa roda de premsa, un acte inèdit, als passos perduts del Palau de Justícia a Barcelona, Caso ha repassat la situació de la justícia a Catalunya i la feina feta en aspectes com la lluita contra la violència de gènere, el fre a la multireincidència, la manca de jutges i personal o l’aplicació de la reforma judicial impulsada pel ministre de Justícia. I, de retruc, també ha enraonat sobre el precari ús del català a la justícia, tot i que la roda de premsa, seguint el seu discurs de nomenament en el qual va citar Joan Sales, l’ha feta en llengua catalana.
Caso ha insistit en la necessitat de normalitzar l’ús del català a la justícia i ha proposat als jutges catalans i els que el parlen a utilitzar-lo. Així mateix, ha remarcat que s’ha de naturalitzar celebrar vistes orals bilingües entre les parts. “No passa res perquè un parli català i l’altre castellà”, ha apuntat. En aquest sentit, també ha assenyalat que es poden fer traduccions “successives” sense necessitat d’intèrpret per personal de la sala o de les parts. Així, s’ha dirigit als jutges catalans a utilitzar la llengua. “Comencem per nosaltres”, ha esperonat com si animés a fer un mantinc el català.
En tot cas, ha demanat als ciutadans que tinguin la percepció que els seus drets lingüístics se sentin vulnerats, presentin una “queixa formal” per tal de poder actuar. En el mateix paquet, ha fet valdre el conveni entre el departament de Justícia i el Consell General del Poder Judicial per tal d’afavorir l’aprenentatge del català als alumnes de l’Escola Judicial així com jutges en exercici.
Clam per la manca de jutges
Caso però ha clamat per manca de jutges a Catalunya. Un país amb 871 places de les quals 132 tenen el rètol de vacant, és a dir, un 15%. A més, ha fet números sobre les baixes i les llicències. Per exemple, ha especificat que els jutges que provenen de l’Escola Judicial són joves i, per tant, amb més números per agafar la baixa per maternitat. En la mateixa línia, si bé ha valorat les 90 places que el ministeri ha previst per a Catalunya, també subratlla que no n’hi ha prou, només veient les jubilacions o la mobilitat dels jutges, perquè el gran gruix dels opositors són de fora del país.
A més, Caso ha destacat la diferència del poder adquisitiu d’un jutge si exerceix a Catalunya respecte un que ho faci a Espanya. D’aquí que vegi amb bons ulls el pla extraordinari del ministeri de Justícia d’incrementar fins a 500 places a tot l’estat, entre oposicions, la conversió dels jutges substituts i el quart torn. De tota manera, ha deixat caure la possibilitat d’incrementar amb un complement el sou per un jutge exercent a Catalunya o fer un pla de mobilitat professional més favorable a la permanença als jutjats catalans. Per altra banda, ha remarcat l’estratègia per atacar la multireincidència, sobretot en l’execució de les 9.000 sentències que s’han dictat en un any de judicis ràpids.