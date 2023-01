El Suprem envia al conseller Puig al TSJC per l’art de Sixena

La desjudicialització de l’Estat amb l’independentisme tampoc no arriba a la causa oberta per l’art de Sixena. La sala Penal del Tribunal Suprem ha declarat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) com a competent per jutjar l’exconseller de Cultura, Lluís Puig, per un delicte de desobediència sobre l’art de Sixena que està dipositat en museus catalans. D’aquesta manera, el Suprem compra la tesi de la defensa del conseller, dirigida per Jaume-Alonso Cuevillas, que s’ha sortit amb la seva i ha guanyat la jurisdicció.

Els magistrats de la Sala II fonamenten la seva decisió perquè consideren que Gordi té aforament com a diputat del Parlament de Catalunya i perquè la suposada desobediència s’hauria registrat a Catalunya. De fet, l’acusació del ministeri fiscal és per no fer cas de les ordres judicials que imposaven a Cultura per traslladar l’art de la Franja que exposava el Museu Nacional d’Art de Catalunya fins al monestir de Sixena, a Osca.

Sixena, poc després de l’arribada de les obres

Una petició del jutjat d’Osca

Precisament, ha hagut de ser el Tribunal Suprem que ha hagut de resoldre sobre la competència després de la petició realitzada pel Jutjat Penal número 1 d’Osca, que ja havia dictat obertura del judici oral, no només contra Puig, sinó també contra el seu successor Santi Vila. De fet, el jutge de primera instància entenia que havia perdut la competència en esdevenir Puig diputat per Junts per Catalunya. En concret, el jutge interpretava que el judici corresponia al Suprem perquè el delicte s’hauria comès fora de Catalunya perquè la desobediència s’hauria comès al jutjat que hauria ordenat el trasllat, és a dir, el d’Osca.

El jutjat compartia tesi amb la fiscalia que defensa que la desobediència s’havia perpetrat al mandat del jutjat amb competència a Vilanova de Sixena, on s’havien de traslladar les 44 peces objecte dels requeriments judicials. En total, s’han traslladat 155 peces d’art sacre cap a l’Estat espanyol que fins ara romanien a Catalunya. Els magistrats del Suprem conclouen, a diferència del fiscal i del jutge, que el delicte s’hauria comès a Catalunya, perquè és on “desenvolupava les seves funcions rellevants, amb independència al destí final dels béns que havia de traslladar”. “És a Catalunya, on havia de donar l’ordre com a conseller, per efectuar el trasllat i complir l’ordre”, alerta la resolució del Suprem. En la mateixa resolució, el Suprem deixa en mans del TSJC decidir si també ha de jutjar l’exconseller Vila, perquè, entre d’altres coses, també se l’acusa d’usurpació de funcions.