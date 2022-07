Lluís Puig participa telemàticament en una comissió al Parlament

El diputat de Junts exiliat Lluís Puig ha pogut participar aquest dijous telemàticament a la Comissió d’Afers Institucionals (CAI) que se celebra al Parlament de Catalunya. La Mesa del Parlament va aprovar dimarts que pogués fer-ho a través d’un acord que va tenir el suport de Junts i la CUP, els vots en contra del PSC i l’abstenció d’ERC. Puig ha fet una piulada al respecte.

A punt per fer la feina com a Diputat de @JuntsXCat en el @parlamentcat. A veure que ens depara el matí pic.twitter.com/mrIEhd9ylZ — Lluís Puig i Gordi CxR (@LluisPuigGordi) July 28, 2022

El president de la comissió, el socialista Jordi Terrades, ha mostrat la seva disconformitat en acceptar la presència telemàtica de Puig. “La decisió discrecional podria vulnerar drets d’altres diputats”, ha advertit. A més, el diputat ha brandat l’informe jurídic de la cambra catalana que plantejava dubtes sobre la celebració de la comissió en format híbrid, fet que només es va permetre durant pandèmia. “No es respecta el principi general de presencialitat d’acord amb la normativa vigent i la jurisprudència”, ha dit Terrades.

La comissió de Cultura es va aturar ahir per qüestions tècniques

Puig havia de participar ahir a la Comissió de Cultura, presidida per la cupaire Dolors Sabater, que va suspendre la sessió perquè no hi havia mitjans tècnics per complir l’acord de la Mesa i per tant no es podia garantir la participació de Puig. Aquest dijous, en canvi, els mitjans tècnics estaven preparats i Puig ha pogut connectar-se a la sessió, que ha començat amb la compareixença de la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín.

Els dos membres d’ERC a la Mesa del Parlament es van abstenir dimarts en la reunió de la Mesa a l’hora de votar un acord sobre la petició del diputat exiliat Lluís Puig de poder participar de forma telemàtica en les comissions parlamentàries. La participació telemàtica de Puig a les comissions es va salvar amb el vot de la CUP.

En una compareixença al Parlament, la portaveu d’ERC, Marta Vilalta, va dir que l’informe que es va demanar als lletrats sobre aquesta qüestió “ha plantejat dubtes sobre la seva viabilitat”. Així doncs, els republicans van considerar que “per buscar totes les garanties i evitar que es puguin vulnerar els drets de Puig, la millor via seria una reforma del reglament, per garantir els seus drets sempre en una comissió on faci falta”.