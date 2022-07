ERC s’absté en la votació sobre la participació telemàtica de Puig

Els dos membres d’ERC a la Mesa del Parlament s’han abstingut en la reunió d’aquest dimarts de la Mesa a l’hora de votar un acord sobre la petició del diputat exiliat Lluís Puig de poder participar de forma telemàtica en les comissions parlamentàries, segons ha pogut saber EL MÓN a partir de fonts de Junts. La participació telemàtica de Puig a les comissions s’ha salvat amb el vot de la CUP.

En una compareixença al Parlament, la portaveu d’ERC, Marta Vilalta, ha dit que l’informe que es va demanar als lletrats sobre aquesta qüestió “ha plantejat dubtes sobre la seva viabilitat”. Així doncs, els republicans han considerat que “per buscar totes les garanties i evitar que es puguin vulnerar els drets de Puig, la millor via seria una reforma del reglament, per garantir els seus drets sempre en una comissió on faci falta”.

L’exconseller i diputat de Junts exiliat a Bèlgica va reclamar fa dues setmanes de manera formal a la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals (CAI) poder participar-hi a distància. Puig reclamava que la comissió es fés en format híbrid (tant telemàtic com presencial). El diputat de Junts defensava els articles 4 i 5 del reglament del Parlament i assegurava que la seva participació s’havia de facilitar per “garantir” els seus drets com a diputat. La participació telemàtica en comissions s’havia permès durant la pandèmia, però un cop les mesures covid es van eliminar el reglament no contempla que es puguin fer intervencions a distància dels diputats.

La Mesa del Parlament havia d’acordar la participació telemàtica a les comissions

Aquesta comissió va rebutjar resoldre la petició perquè no estava firmada per Puig, sinó per un assessor de Junts. A més a més, la comissió va al·legar que la decisió havia de se presa en el marc de la Mesa del Parlament i que comptés per a totes les comissions. Segons les fonts consultades no ha estat possible arribar a un acord per facilitar la participació telemàtica, per la negativa del PSC i l’abstenció d’ERC.

El posicionament dels republicans en aquest assumpte xoca amb una posició diferent pel que fa al vot delegat, que la presidenta del Parlament ha volgut mantenir malgrat que la doctrina del Tribunal Constitucional marca que no hauria de ser acceptat. En aquest cas ERC sí que va acordar amb Junts i la CUP mantenir la delegació de vot del diputat exiliat. S’està a l’espera de finalment les actes del ple en què Puig va votar són signades pels secretaris de la mesa.