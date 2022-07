Lluís Puig reclama assistir telemàticament a una comissió del Parlament

L’exconseller i diputat de Junts exiliat a Bèlgica Lluís Puig ha reclamant de manera formal a la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals (CAI) poder participar-hi a distància, segons ha avançat l’agència ACN i ha confirmat EL MÓN. La comissió està prevista aquest dijous a les 10 hores. Puig, en un escrit al qual ha tingut accés aquest diari, reclama que la comissió es faci en format híbrid (tant telemàtic com presencial). El diputat de Junts defensa els articles 4 i 5 del reglament del Parlament i assegura que la seva participació s’ha de facilitar per “garantir” els seus drets com a diputat.

La demanda de Puig arriba enmig de la polèmica pel seu vot delegat, que va ser admès per la majoria independentista de la Mesa del Parlament la setmana passada, malgrat la sentència del Tribunal Constitucional (TC) que n’anul·lava una altra anterior.

L’ordre del dia de la comissió de demà inclou la compareixença de la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Meritxell Borràs, per a presentar la memòria corresponent al 2021. També compareixen Joan Jaume, secretari d’Administració i Funció Pública, i Alícia Corral, directora general de Funció Pública, per informar sobre l’adopció de mesures per reduir la temporalitat en l’ocupació pública. L’ordre del dia es podria ampliar per incloure la proposta d’acord que posposa el termini per establir el règim definitiu pels treballadors que van demanar la llicència per edat abans que aquesta figura se suprimís dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament (ERGI).

La polèmica del vot delegat admès per Borràs encara cueja

El lletrat major i secretari general en funcions del Parlament de Catalunya, Miquel Lluís Palomares, va manifestar una opinió basada en l’exposició dels principis del Tribunal Constitucional en el cas del vot delegat de Lluís Puig, segons figura en l’acta de la reunió de la Junta de Portaveus que es va celebrar el 6 de juliol, durant la qual es van rebutjar les peticions de reconsideració de PSC, Vox, Cs i PP.

En aquesta reunió, els grups parlamentaris que havien demanat la reconsideració de la decisió d’acceptar la delegació del vot de l’exconseller i diputat a l’exili van voler saber l’opinió del lletrat major sobre el fet que, malgrat la sentència del TC, la majoria de la Mesa del Parlament hagués pres aquesta determinació. El lletrat major va respondre que el tribunal “declara que s’ha vulnerat el dret a participació política dels recurrents” (en aquest cas va ser un recurs d’empara del PSC, sobre un acord de la Mesa del 25 i 26 de març).

Segons recull l’acta, el lletrat constata que la sentència “declara la nul·litat dels acords” de la Mesa, tot i que apunta que “circumscriu els efectes de la nul·litat exclusivament a aquests acords que es preveien per a unes sessions plenàries determinades”. Aquest és el punt al qual la majoria de la Mesa del Parlament es va agafar la setmana passada per defensar el vot delegat de Puig.