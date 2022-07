El PSC, Cs, Vox i PP obliguen a aturar el ple pel vot delegat de Lluís Puig

Cs i Vox han protestat per l’acceptació del vot delegat de vot de l’exconseller i exiliat Lluís Puig per part de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que ho ha anunciat tant bon punt ha començat el ple del Parlament, a les 9 hores. Borràs ha obert la sessió informant que quatre diputats han delegat el seu vot per aquest ple i entre aquest s’hi inclou el vot delegat de l’exconseller. L’acceptació del seu vot delegat s’ha produït després que ahir es notifiqués a la Mesa del Parlament una sentència del Tribunal Constitucional (TC) anul·lant acords anteriors en què s’havia acceptat aquesta delegació.

Després de l’anunci, el portaveu de Cs, Ignacio Martín, ha demanat la paraula i, després de denunciar la “cacicada”, ha expressat que “davant d’aquesta nova desobediència”, el seu partit reclama saber l’opinió dels lletrats de la cambra. Martín ha reclamant la suspensió del ple pel que consideren “una vulneració d’una disposició del TC i un atac a l’estat de dret i a la democràcia”. Borràs li ha respost que la decisió de “mantenir” el vot delegat la va prendre la majoria de la Mesa després d’haver escoltat “les indicacions del lletrat major”. El partit taronja ha presentat una petició de reconsideració a la Mesa, com també han fet el PSC, PP i Vox.

La Mesa el Parlament es reunirà per reconsiderar l’acord que va prendre sobre Puig

Les explicacions de Borràs, però, no han satisfet els grups que s’oposen a l’acord. De fet, el portaveu de Vox, Joan Garriga, ha al·legat contra el vot delegat de Puig que no compleix els requisits que estipular el reglament del Parlament. Borràs ha comprovat que les peticions de reconsideració havien arribat a l’òrgan i ha comunicat que un cop finalitzi la sessió de control al govern la Mesa es reunirà per atendre aquesta petició. Posteriorment, Vox ha enviat un comunicat que es querellarà contra els membres de la Mesa per desobediència “en el cas que no es reconsideri el vot delegat” de Lluís Puig.

Fonts de la presidència del Parlament van explicar ahir que la majoria de la Mesa ha acordat assumir la protecció del vot delegat de Puig, eximint de qualsevol responsabilitat els funcionaris de la cambra. Tot i així, fonts d’aquesta majoria han indicat que aquesta protecció no està plenament garantida perquè no tots els passos del procediment estan lligats, això obre la porta que el manteniment del vot delegat es quedi en una voluntat política sense aplicació pràctica.

La delegació de vot està regulada per l’article 95 del reglament el Parlament. El primer punt de l’article reconeix que “els diputats que amb motiu d’una baixa per maternitat o paternitat no puguin complir el deure d’assistir als debats i les votacions del Ple i de les comissions de les quals són membres poden delegar el

vot en un altre diputat”. La norma detalla els supòsits en què els diputats “poden delegar el vot”: hospitalització, malaltia greu o incapacitat perllongada degudament acreditades. El text també indica que “la Mesa del Parlament ha d’establir els criteris generals per a delimitar els supòsits que permeten la delegació”.