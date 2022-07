La majoria independentista planeja comptar com a vàlid el vot de Puig

La majoria independentista a la Mesa del Parlament ha acordat aquest dimarts mantenir el vot delegat a l’exconseller i diputat exiliat a Bèlgica Lluís Puig en el Ple del Parlament que començarà aquest dimarts, segons han indicat fonts de la presidència de la cambra catalana. Es manté la validesa del vot delegat de Puig en la figura del portaveu del grup parlamentari de Junts —en aquest cas Mònica Sales—.

L’actual delegació de vot no ha estat invalidat per la sentència del Tribunal Constitucional (TC) que ha estat notificada avui a la Mesa, sinó que anul·la anteriors. La majoria independentista s’agafa a aquest fet per considerar que es pot comptar en el ple d’aquesta setmana amb el vot de Puig, una delegació de vot —aquesta darrera— que no ha estat impugnada. Així doncs es considera que es pot assumir fer-lo efectiu, tot i que hi hagi encara incògnites de si es podrà completar tot el procediment fins que aparegui al Butlletí Oficial del Parlament.

Fonts de la presidència del Parlament han defensat que l’acord per mantenir el vot delgat a Puig és ferm i per tant demà s’ha previst que sigui la majoria de la Mesa del Parlament la que assumeixi tota la responsabilitat pel que fa a assegurar que el vot de l’exconseller es comptabilitza i que es considera vàlid a tots els efectes. Les mateixes fonts indiquen que han comunicat l’acord als serveis de la cambra. Tothom queda eximit de la responsabilitat sobre el vot delegat de Puig, menys els membres de la majoria independentista de la Mesa de JxCat, ERC i CUP.

Aquest acord implica no tenir en compte l’advertiment que la sentència del TC fa sobre el precedent del 2018 sobre els vots delegats de Carles Puigdemont i Toni Comin. Segons fonts de la Mesa, el lletrat major del Parlament també ha advertit de la possibilitat d’incórrer en alguna il·legalitat.

La delegació de vot Lluís Puig, impugnada pel PSC

El TC ha notificat aquest dimarts al Parlament l’anul·lació de la delegació de vot del diputat de Junts Lluís Puig. La decisió de l’alt tribunal va arribar dilluns de la setmana passada però la cambra catalana no ha rebut la notificació oficial fins avui. Per això, en l’última Mesa es va decidir mantenir la delegació de vot al diputat de Junts per al ple de la setmana passada a l’espera de la notificació del TC.

El TC va anul·lar el 27 de juny del 2022 l’acord de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que el passat 25 de març va admetre la sol·licitud de Puig de delegar el seu vot. Cal tenir en compte que Puig està exiliat a Bèlgica des del 2017. El tribunal també ha anul·lat l’acord de la Mesa del 26 de març que confirmava aquesta delegació de vot de Puig. Segons la resolució del TC, els dos acords vulneren el dret del PSC i la resta de formacions d’exercir funcions representatives i el dels ciutadans a participar en els assumptes públics a través dels representants que trien a les urnes.