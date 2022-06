La Mesa del Parlament manté la delegació de vot a Lluís Puig

La Mesa del Parlament de Catalunya ha decidit mantenir la delegació de vot a Lluís Puig, ja que encara no ha rebut la notificació del Tribunal Constitucional. Mentre no arribi, el diputat exiliat de Junts mantindrà la delegació de vot per al ple d’aquesta tarda i que s’allargarà fins a dijous.

El tribunal va anul·lar l’acord de la presidència de la cambra del 25 de març del 2021, en el qual admetia la sol·licitud de Puig de delegar el seu vot. Ho va fer després d’un recurs del líder del PSC, Salvador Illa. Alhora, també va anul·lar ahir l’acord de la Mesa que confirmava la delegació de vot.

Dos acords que van vulnerar drets del PSC, segons el TC

Segons el TC, els dos acords van vulnerar el dret del PSC i altres diputats a exercir funcions representatives i dels ciutadans a participar en els assumptes polítics a través dels seus representants.

La Mesa també ha acordat aprovar el calendari del pròxim període de sessions sense concretar el debat de política general, que s’haurà de celebrar un cop acabin les vacances. Normalment, se celebra l’última setmana de setembre, però coincideix amb el 28 de setembre, dia en el qual hi ha fixat el judici a la diputada de la CUP Eulàlia Reguant al Tribunal Suprem per haver-se negat a respondre a les preguntes de Vox al judici contra els líders independentistes.

Foto de la Mesa del Parlament aquest dimarts / Parlament de Catalunya

Aprovat el calendari d’estiu

La setmana que ve també està fixat un altre ple de dos dies, el 6 i 7 de juny. A més, també han acordat que de l’1 al 15 d’agost serà un període no hàbil, mentre que del 16 al 31 no hi haurà comissions, ni Mesa, ni Junta convocades, i se suspenen el temps parlamentaris. Finalment, la Mesa també ha retirat la proposició de la llei de política lingüística, que inicialment es va registrar per PSC, ERC, JxCat i ECP i de la qual Junts se’n va acabar desdient.