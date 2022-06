Alsina acusa el Parlament de “banalitzar” l’apartheid atacant Israel

La consellera d’Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina, acusa els grups de la cambra catalana que van acordar la resolució sobre Palestina (ERC, PSC, CUP i comuns) de “banalitzar” el concepte “apartheid”. “Creiem que s’allunyava de les bones relacions que el Govern de Catalunya té amb Israel”, diu Alsina en una entrevista a l’ACN una setmana després que el Parlament hagi reconegut públicament que el sistema que aplica Israel als “territoris ocupats” equival al “crim d’apartheid”, una denúncia que ja va fer fa un any Human Rights Watch (HRW). El mateix dia de la resolució a la cambra catalana, la consellera d’Acció Exterior va comunicar-se per telèfon amb l’ambaixadora israeliana, un intercanvi on va evitar mencionar el ‘Catalangate’.

“A nivell global les relacions amb l’estat d’Israel com a govern de Catalunya són bones”, ressalta després que l’ambaixadora israeliana a Espanya, Rodica Radian-Gordon, condemnés “enèrgicament” la proposta de resolució aprovada per la cambra ctalana. Radian-Gordon opina que la resolució és “fruit de l’obsessió antiisraeliana dels qui l’han promogut i aprovat”. La resolució la van registrar ERC, la CUP i ECP i va sumar el suport del PSC-Units. JxCat hi va votar en contra, i Vox i Cs es van abstenir.

La decisió del Parlament dificulta les “bones relacions” de Catalunya amb Israel

Alsina creu que la resolució “dificulta” les “bones relacions” de Catalunya amb Israel i, per això, va voler traslladar “el mateix dia” a Radian-Gordon que el Govern es desvinculava de la resolució. “El Parlament pot aprovar el que sigui, però com a Govern de Catalunya aquesta resolució no canviarà les polítiques que tenim de relació amb Israel”, subratlla.

Per a la consellera d’Acció Exterior, “el problema de la resolució és el fons i la forma”. Ara bé, remarca sobretot que fa una “banalització” de l’ús del terme “crim d’apartheid”. “Cal anar amb molt de compte en com s’utilitzen termes tan carregats de simbologia com ho és el d’apartheid”, diu Alsina, preguntada per si considera que l’ONG HRW també s’equivoca en utilitzar aquest terme.

Alsina creu que la resolució del Parlament sobre Palestina “no ajuda” a resoldre el conflicte

D’altra banda, Alsina nega que hi hagi “cap contradicció” en què el Govern insti els actors de la comunitat internacional a denunciar les vulneracions de drets fonamentals en l’afer català, però consideri que una resolució del Parlament que denuncia vulneracions de drets humans sistemàtiques als palestins “no ajuda” a resoldre el conflicte i “allunya” l’executiu català de “les bones relacions” amb Israel.’

En la trucada amb l’ambaixadora israeliana, Alsina va esquivar el cas del ‘Catalangate’. “Aquell dia ens vam centrar en aquell tema perquè era el tema del dia”, argumenta. Ara bé, des del departament no confirmen si el dia que es va revelar l’espionatge massiu a independentistes amb Pegasus, el programari de l’empresa israeliana NSO, la consellera va contactar directament l’ambaixadora d’Israel per comentar la qüestió.

“Les converses i reunions per denunciar el ‘Catalangate‘ s’han fet davant les institucions europees i els organismes internacionals encarregats de vetllar pels drets fonamentals i els drets humans”, es limita a dir Alsina, repreguntada sobre els contactes amb les autoritats israelianes per l’ús de Pegasus.