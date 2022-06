El TC anul·la la delegació de vot de Lluís Puig al Parlament

La sala segona del Tribunal Constitucional (TC) s’ha pronunciat aquest dilluns sobre la delegació del vot al Parlament de l’exconseller de Cultura i actual diputat de Junts per Catalunya Lluís Puig. Ho ha fet per rebutjar-la arran d’un recurs del líder del PSC, Salvador Illa. Així, el tribunal ha anul·lat l’acord de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que el passat 25 de març va admetre la sol·licitud de Puig de delegar el seu vot. Cal tenir en compte que Puig està exiliat a Bèlgica des del 2017.

El tribunal també ha anul·lat l’acord de la Mesa del 26 de març que confirmava aquesta delegació de vot de Puig. Segons la resolució del TC, els dos acords vulneren el dret del PSC i la resta de formacions d’exercir funcions representatives i el dels ciutadans a participar en els assumptes públics a través dels representants que trien a les urnes.

Està previst que demà dimarts la Mesa del Parlament abordi la decisió del Tribunal Constitucional a la reunió que es celebrarà a les 9 hores. Així ho han confirmat fonts de la Presidència consultades per l’Agència Catalana de Notícies (ACN).

“Gràcies a Illa i al PSC la repressió segueix endavant”

Puig ha reaccionat de seguida a la notícia amb una piulada on ha assegurat que “gràcies a Salvador Illa i al PSC la repressió segueix endavant”. El diputat de Junts ha lamentat que el Tribunal Constitucional “segueix amb la seva postura” i els drets dels ciutadans que el van votar “tornen a ser vulnerats”.

Justament abans de la investidura del president Pere Aragonès els socialistes es van decidir a presentar un recurs contra la delegació de vot de l’exconseller Lluís Puig. Consideraven que hi havia “antecedents nítids” sobre la il·legalitat d’aquest vot delegat i assenyalaven que tenien “informes jurídics dels lletrats del Parlament que la votació delegada de Puig no s’ajustava a la llei”. Així ho afirmava la que era en aquells moments viceprimera secretària del PSC, Eva Granados, i el Tribunal Constitucional finalment els ha donat la raó anul·lant la delegació de vot de l’exiliat i diputat de Junts per Catalunya, Lluís Puig.