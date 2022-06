Borràs reivindica el català com a pal de paller de la nació catalana

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha reivindicat el paper del català com a “nervi de la nació” en l’acte per l’arribada de la Flama del Canigó al Parlament de Catalunya. Ja volgut posar la llengua catalana com a pal de paller del país, i ha alertat que és el “flanc on es dirigeixen la majoria d’atacs” de la justícia espanyola durant els últims anys. Ha posat d’exemple la sentència sobre el 25%, que qualifica d’atac a l’escola.

El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, i l’expresident d’Acció Cultural del País Valencià, Eliseu Climent, també s’han manifestat en aquest sentit i tots ells han defensat l’unitat dels Països Catalans amb la llengua com la columna vertebral de la nació.

Alerta pel retrocès del català

Borràs també ha volgut destacar i posar en valor que la identitat “s’expressa amb un simple gest d’adhesió” i n’hi ha prou per formar part de la comunitat amb “aprendre i utilitzar la llengua”.

Antich ha alertat sobre el retrocés del català a diferents àmbits, com per exemple l’escola, el lleure o els formats digitals. Precisament per això ha recordat la importància del Pacte Nacional per la Llengua, així com la “cadena de compromisos imprescindibles” per “salvar la llengua”.

El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, en una assamblea general de l’entitat / Aleix Freixas, Xavier Pi

Borràs, encarregada d’encendre la flama

La Flama, procedent del Canigó, ha arribat acompanyada de la Unitat Muntada de la Guàrdia Urbana de Barcelona, dels geganters de Parets del Vallès i dels geganters de Casablanca de Sant Boi de Llobregat. Després dels parlaments, Borràs ha estat l’encarregada d’encendre els onze quinqués que duran la flama arreu del país per encendre les fogueres de la nit de Sant Joan.

L’acte ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès; el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró; la vicepresidenta primera del Parlament, Alba Vergés; el secretari tercer, Carles Riera; i diputats de diversos grups parlamentaris.