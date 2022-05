Xavier Antich: “La intromissió de les togues a l’aula és intolerable”

El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha criticat l’ordre d’execució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que dona 15 dies al Govern per implementar el 25% de classes en castellà a les escoles catalanes. “La intromissió de les togues a l’aula és intolerable i antidemocràtica”, ha etzibat Antich, fent referència a l’actuació de la justícia. D’aquesta manera, el president d’Òmnium ha defensat l’escola catalana i ha demanat que no es faci cas a les decisions “d’un 0,01% del alumnat”.

Antich ha reaccionat a la decisió del TSJC amb una piulada a Twitter aquest dilluns. En les seves declaracions ha posat en valor i ha defensat l’escola catalana i ha recriminat que la justícia entri en qüestions de llengua i identitat. De fet, en el mateix tuit ha declarat que no es poden seguir les ordres del que ell ha anomenat com el “0,01% de l’alumnat“, fent referència als alumnes que han demanat el 25% de les classes en castellà, que són una minoria. “No podem permetre que l’arbitrarietat i la pressió d’una petita representació de l’alumnat s’emporti el criteri pedagògic, la convivència i el sentit comú”, ha alertat.

La decisió del TSJC i el recurs de Cambray

Aquest dilluns al matí el TSJC ha anunciat que el govern català té 15 dies per fer un 25% de classes en castellà a les escoles, segons ja va advertir en la sentència que es va presentar fa uns mesos. D’aquesta manera doncs, tots els centres haurien de començar a implementar aquest model d’aquí a dues setmanes. Tot i això, el conseller d’educació, Josep González-Cambray ha fet una compareixença d’urgència per explicar que presentaran un recurs davant d’aquesta ordre d’execució. “Aquesta interlocució no té validesa jurídica i per això aquest departament presentarà un recurs de reposició”, ha dit el conseller.