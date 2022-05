Divisió al TSJC sobre l’execució forçosa de la sentència del 25% de castellà

Dos dels cinc magistrats del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya creuen que no es pot demanar l’execució forçosa de la sentència del 25% a petició de l’Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) perquè aquesta entitat no està legitimada per presentar aquesta demanda. En concret es tracta del vot particular del magistrat Eduard Paricio Rallo, al qual s’ha sumat Maria Fernanda Navarro de Zuloaga. Els magistrats assenyalen que en els casos precedents que ha jutjat el tribunal per reclamacions individuals s’ha estimat que “la legitimació inherent als alumnes singularment considerats no els autoritzava per mantenir pretensions referides al sistema educatiu en el seu conjunt”. És a dir, els jutges creuen que l’AEB no està legitimada per demanar aquest canvi a nivell global, tot i que sí que ho estaria per a centres particulars.

Per tant, els jutges consideren que les demandes d’alguns alumnes i les seves famílies no poden afectar tot el sistema educatiu. Fins ara, els recursos per aplicar la sentència s’havien anat produint individualment centre per centre, però mai a nivell global. Ara la sentència del TSJC pretén -si el recurs d’Educació no ho evita- que aquesta demanda es faci extensiva a tot el sistema educatiu amb independència de si hi ha famílies que ho han demanat o no.

El Palau de Justícia seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) / Jordi Borràs

“Entenc que cal descartar la legitimació dels alumnes o dels pares que compareixen amb la legitimació que els atorga la seva condició de d’usuaris singulars d’un concret centre en un recurs que queda referit exclusivament al sistema educatiu de Catalunya en el seu conjunt”, sosté el jutge Paricio per justificar el seu desacord amb una interlocutòria que el departament d’Educació qualifica d'”aberrant”.

Consideren que l’execució forçosa està justificada

Tot i deixar clar la seva postura contrària a la interlocutòria en el vot particular, els dos magistrats coincideixen que hi ha hagut una manca d’execució de la sentència per part de la Generalitat, pel que l’execució forçosa està justificada. Malgrat això consideren que no s’ha de descartar la possibilitat de considerar executada aquesta sentència en cas que es faci un “compliment general de l’ús vehicular de les llengües oficials” al sistema educatiu encara que “puguin existir incompliments episòdics o singulars”.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha notificat aquest dilluns al departament d’Educació que té quinze dies per fer efectiva la sentència del 25% de castellà a les aules catalanes. i la reacció del departament no s’ha fet esperar. El conseller Josep Gonzàlez-Cambray ha anunciat un recurs de reposició contra aquesta interlocutòria, que considera “aberrant”, i ha avançat que en cas que no s’accepti en presentaran un de cassació al Tribunal Suprem. El conseller ha conferit especial importància al vot particular d’aquests dos magistrats que defensen la mateixa tesi que el Govern, que l’AEB no està legitimada perquè no és una part afectada.

L’Advocacia de l’Estat no volia execució forçosa però legitimava l’AEB

El TSJC ha admès la demanda de l’Asamblea por una Escuela Bilingüe en considerar-la legitimada, com també ho va considerar l’Advocacia de l’Estat. L’òrgan estatal va enviar divendres un escrit al TSJC en què demanava que no s’activés l’execució forçosa de la sentència del 25% fins haver analitzat el grau de compliment de la sentència que garantien les mesures anunciades pel Govern, però deixava oberta la porta al que finalment ha passat en considerar legítima l’AEB per reclamar l’execució forçosa.

El TSJC, però, ha tirat pel dret malgrat aquest escrit de l’Advocacia de l’Estat i els dos vots particulars contraris i aquest dilluns ha comunicat al departament i a la premsa l’activació de l’execució forçosa de la sentència. Cambray, de fet, ho ha titllat de “mala praxis” malgrat que és el mateix modus operandi que va utilitzar la conselleria amb els sindicats educatius.