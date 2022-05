El TSJC ordena executar el 25% de castellà a totes les escoles

La sala contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha ordenat executar la sentència que obliga a fer un 25% de les classes en castellà a tot el sistema educatiu de Catalunya. La resolució del tribunal requereix al conseller d’Educació, Josep González Cambray, que “faci efectiva” la sentència i a l’Alta Inspecció del ministeri espanyol d’Educació que en “verifiqui” el compliment i n’informi al tribunal.

La intenció dels jutges és que Cambray “dicti les instruccions i estableixi les garanties de control” per tal que en 15 dies “tots els alumnes rebin de manera efectiva i immediata” aquest ensenyament en castellà. Els jutges han ordenat “la utilització vehicular normal” del català i el castellà. Això es tradueix en el fet que en 15 dies tots els centres educatius catalans hauran de fer una assignatura en castellà i una matèria troncal també en aquesta llengua, que fins ara mai havia estat vehicular.

L’Advocacia de l’Estat va demanar temps per estudiar les propostes d’Educació

L’Advocacia de l’Estat va demanar al TSJC aquest mateix divendres que no demanés l’execució forçosa de la sentència del 25% -com finalment ha fet- per tal que hi hagués temps d’analitzar el grau de compliment de les mesures anunciades pel Govern per donar-li compliment. Els serveis jurídics de l’Estat espanyol van traslladar al tribunal que estaven analitzant la tramitació de dues mesures normatives que ha dictat el Govern per donar compliment a la sentència, pel que considerava que no calia activar l’execució forçosa.

Jéssica González (Comuns), Esther Niubó (PSC), Francesc Ten (JxCat) i Mònica Palacín (ERC) amb l’acord sobre la llei de política lingüística a la mà / Joan Antoni Guerrero

Per altra banda, l’Advocacia de l’Estat legitimava l’Asamblea por una Escuela Bilingüe per demanar l’execució forçosa de la sentència, mentre que el Govern sosté que no hi té dret perquè no és cap persona afectada.

Les mesures que el Govern ha tirat endavant per donar compliment a la sentència són el pacte per modificar la llei de política lingüística -que continua encallat al Parlament- i el desplegament d’un decret de règim lingüístic que Cambray vol sotmetre primer a consulta. El TSJC ha rebutjat la petició de l’Advocacia de l’Estat d’esperar a analitzar el grau de compliment de la sentència a partir d’aquestes mesures d’Educació i tot i rebutjar els recursos de Vox i altres partits polítics sí que ha tingut en compte el de l’Asamblea por una Escuela Bilingüe. Cal recordar que el mateix Govern ja va notificar al TSJC que estava prenent mesures per acatar la sentència, però això tampoc ha servit.