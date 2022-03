L’Asamblea por una Escuela Bilingüe exigirà al TSJC l’execució del 25%

L’Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha explicat aquest dimarts que demanarà l’aplicació immediata de la sentència del 25% de les classes a les escoles públiques amb castellà. En concret, presentarà dues demandes, una en nom de la mateixa entitat i una altra de conjunta de 1.200 famílies, per reclamar l’execució forçosa de la sentència. L’AEB presentarà les demandes dilluns que ve, ja que és quan es compleix el termini de dos mesos que va posar Tribunal Superior de Justícia

El Govern té fins dilluns que ve per aplicar de manera voluntària la nova mesura que demana que un 25% de les classes de les escoles es facin en castellà. Una decisió que va aixecar molta polèmica, sobretot per ser contraproduent amb l’immersió lingüística de les escoles catalanes. Tot apunta que el Govern català no aplicarà aquesta sentència i, per tant, l’AEB busca la manera de fer-la complir i ha recordat al Govern que cal “aplicar la llei”. De moment, no hi ha cap indici que digui que les demandes seran acceptades, ja que quan el recurs va ser presentat en l’època del PP, les úniques parts legitimades de la sentència eren el Govern de la Generalitat i el govern espanyol.

Aquesta associació va ser la primera que fa fer esclatar el conflicte. De fet, l’AEB va portar als jutjats el cas de l’Escola de Canet de Mar, entre d’altres. Primer, per aconseguir el 25% en castellà a una aula de P5 i, un cop aconseguit, per demanar que es protegeixi la intimitat de la família que ho va demanar. A més, l’organització també ha assumit que han d’obligar al Govern a complir la sentència, ja que tal com ells mateixos defineixen, la immersió lingüística “impedeix als pares exercir el seu dret a escollir quin tipus d’educació volen per als seus fills”.