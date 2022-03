Cambray obrirà una consulta sobre el decret per esquivar la sentència del 25%

El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha comparegut aquest dimarts amb la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, per tal d’anunciar una consulta pública a través del portal de Transparència de la Generalitat prèvia a l’elaboració del decret de desplegament del règim lingüístic, que no inclourà percentatges de castellà. La intenció de la consulta és conèixer l’opinió de professionals i ciutadans en general sobre el decret que pretén enfortir el model lingüístic de l’escola catalana i dotar de major seguretat lingüística als projectes dels centres educatius. Així, el Govern pretén crear un “nou marc jurídic” per esquivar la sentència del 25% tenint en compte la “realitat sociolingüística” de cada centre del país.

En paral·lel, el conseller ha denunciat la “ingerència” dels tribunals i ha assegurat que el Govern es suma a la protesta de demà en el marc de la vaga del 23 de març, tot i que ha omès que part dels motius d’aquestes mobilitzacions són contra l’actuació “poc combativa” del Govern. De fet, en resposta a una pregunta al respecte ha defensat l’actuació del Govern i ha assegurat que hi ha hagut “zero passivitat” del departament. “Les protestes són en contra de la sentència i no hi ha cap motiu per argumentar passivitat d’aquest Govern“, ha reblat. A més, el conseller ha recordat que el Govern ha assumit la responsabilitat del compliment de la sentència i ha explicat que els centres” tenen tota la cobertura jurídica i política”.

Divendres acaba el termini per aplicar la sentència

El conseller també ha anunciat una acció del Govern davant del Parlament per mostrar el suport a la protesta en rebuig de la sentència del 25% i en defensa a l’escola en català. Cambray ha recordat que el divendres 25 acaba el termini dels dos mesos per donar resposta a la sentència del 25% del castellà a les aules i aplicar-la voluntàriament. Un cop passi aquest termini, qualsevol que es consideri afectat –per exemple, pares de nens escolaritzats a Catalunya– podrien reclamar al TSJC l’execució forçosa de la sentència, si considera que no s’està complint.

De moment, el conseller, que considera la resolució judicial “una intromissió”, ha assegurat que el Govern no està donant compliment a la sentència sinó que donarà resposta al tribunal a partir d’un marc normatiu i la garantia de la competència plena en les dues llengües al final de l’ESO sense tenir en compte percentatges perquè “no són pedagògics”.

“Respondrem al tribunal que desplegarem un nou marc normatiu amb consens polític, social i pedagògic”, ha reiterat en ser interpel·lat per si aquest decret de desplegament del règim lingüístic serà suficient per frenar la sentència. “Amb la nova normativa el que passarà és que la presència del català a les escoles s’incrementarà en relació a la que tenim avui”, ha assegurat.

Divendres 25 de març acaba el termini del TSJC per aplicar la sentència del 25% / Jordi Borràs

Cambray dona explicacions sobre la promesa d’augmentar les inspeccions

Cambray ha recordat que l’ús del català s’està reduint, com demostra l’informe del Síndic de Greuges, i ha recordat que “el primer” que va fer com a conseller va ser “reconéixer la mala situació” del català. “Des de fa setmanes estem desplegant un pla per enfortir el català”, ha assegurat abans de comprometre’s a impulsar l’ús del català, tot i que la FNEC va denunciar recentment que el Govern no va donar cap ordre per escrit per augmentar les inspeccions i fer complir la immersió. Precisament sobre aquesta qüestió el conseller ha assegurat que “sempre” compleix el que diu i ha explicat que dins del pla de treball que tenen tots els inspectors del país està aquest augment de les inspeccions, que ha titllat d'”acompanyament”. “Els resultats van venint, no són mai d’un dia per l’altre”, ha justificat.