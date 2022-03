El català, cada vegada més arraconat a les aules i residual al pati

El Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, i l’adjunta dels drets dels infants i adolescents, Maria Jesús Larios, han entregat aquest dilluns un informe de drets i usos lingüístics dels infants i adolescents a Catalunya on hi ha els resultats d’una enquesta que posa el focus en l’ús del català a l’àmbit escolar. Hi han participat 974 centres de primària -el 43,4% del total- i 547 centres de secundària -el 51% del total-. Això suposa que l’han respost més de 50.000 alumnes, una mostra àmplia que permet veure la situació de feblesa del català a les aules.

Segons aquest informe, el català és llengua d’ús a l’escola un 62,1% de la jornada escolar en el cas de la primària, mentre que el castellà arriba al 33,1% de la jornada escolar. A l’ESO, les dades són gairebé iguals: el català és la llengua d’ús d’un 60,6% de la jornada escolar i el castellà un 32,9%, mentre que l’anglés es queda en un 6,4%. Tenint en compte la impartició de matèries i la interacció entre professorat i alumnat, el català és present a la primària en un 70,2 % de l’horari lectiu i el castellà en un 22%, i a la secundària el català és present en un 64,4% de l’horari lectiu i el castellà en un 28,2%.

El pati, en castellà

Les aules són el principal reducte del català a les escoles malgrat que s’hi ha perdut presència, com es desprén d’aquest informe. Al pati, la llengua d’ús és el castellà, especialment a la secundària, on el seu ús es dispara fins al 66,8%. Al servei de menjador també guanya el castellà amb un 53,4% en el cas de l’ESO, encara que en la primària la llengua d’ús és majoritàriament el català (57,7%).

Fora de les escoles les dades encara empitjoren. Un 20,9% dels adolescents asseguren que no tenen cap contacte actiu amb el català fora de l’escola, mentre que els que no tenen contacte amb el castellà només són un 5,1%. Per això, el Síndic sosté que l’escola té un “paper compensatori” a l’hora de donar-los oportunitats d’interacció i contacte amb el català. L’informe sosté que el model lingüístic escolar ajuda a reduir desigualtats educatives en l’aprenentatge de les llengües oficials, perquè “el nivell de competència en castellà de l’alumnat catalanoparlant és més elevat que el nivell de competència en català de l’alumnat que parla altres llengües”.

Rebuig als percentatges que exigeix la sentència del 25%

El Síndic assegura que l’ús de les llengües oficials “es pot garantir sense necessitat d’aplicar una proporció mínima” i assegura que aquesta “no té cabuda en la legislació vigent” ni es fonamenta en “la realitat sociolingüística dels centres” com demostra l’enquesta. Per això, el Síndic rebutja la fixació d’una presència mínima d’hores en castellà perquè “no es fonamenta en criteris pedagògics i sociolingüístics”. “La realitat heteroglòssica de les aules és contradictòria amb la imposició d’una proporció rígida de monolingüisme”, sosté l’informe, que recorda que un 20,8% del professorat de primària i un 27,7% del professorat de secundària fa les classes en català i castellà. A més, l’informe adverteix que només un 20% de centres de primària i secundària tenen un ús exclusiu del català durant més del 75% de l’horari lectiu.