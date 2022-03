Educació no té cap prova d’haver ordenat les inspeccions per la immersió

El Govern es va comprometre fa més de tres mesos a augmentar les inspeccions a les escoles per garantir que es compleixi la immersió lingüística i, de moment, no se n’ha fet cap. Aquesta va ser la denúncia que va fer la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya (FNEC) a El Món ara fa una setmana. Però la indignació d’aquest sindicat d’estudiants ha crescut un esglaó més en rebre la confirmació del departament que el conseller no va donar cap ordre per escrit perquè comencessin aquestes inspeccions, sinó que només va ser una “comunicació oral”. És la resposta que ha donat la cap del Gabinet Tècnic de la Unitat d’Informació del Departament d’Educació, Lorena Elvira Ayuso, a la sol·licitud d’informació pública que va fer la FNEC per via de la llei de transparència.

El full principal de la resposta d’Educació a la petició d’informació pública de la FNEC sobre les inspeccions en escoles per comprovar el compliment de la immersió lingüística

El 21 de desembre del 2021, un mes després que el Tribunal Suprem confirmés la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga els centres educatius a fer un 25% d’hores lectives en castellà, el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, va prometre després de la cimera per la llengua que al dia següent “donaria ordre” de començar les inspeccions per assegurar el compliment de la immersió. Aquesta ordre, segons confirma el document d’Educació amb què respon a la FNEC, va ser una “comunicació oral”, el que impedeix confirmar si realment va ser així.

El Govern “no fa el que diu”

Això és el que denuncia la FNEC, que primerament va rebre com a resposta que “l’actuació de supervisió la realitza l’inspector o inspectora dins del marc de les visites ordinàries i està planificada entre el segon i el tercer trimestre” i ara, en demanar l’ordre, ha vist que no se’n va fer cap per escrit. Segons el president de la FNEC, Ferran Piqué, aquestes dues respostes demostren que el Govern “no està fent el que diu” i per tant “no està blindant el català a les aules”.

Davant això, la FNEC reitera la crida a tots els estudiants de Catalunya que facin vaga el pròxim 23 de març per defensar el català a l’escola. “El Govern no està fent prou per redreçar la situació del català a l’escola, per començar no està fent ni el que es va comprometre a fer. Ens va dir que farien una cosa, i ni la van fer ni l’ordre que ens van dir que havien donat existia”, denuncia el president del sindicat d’estudiants.