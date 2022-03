La FNEC denuncia que el Govern no ha fet inspeccions per protegir el català

El 21 de desembre del 2021, un mes després de conéixer la decisió del Tribunal Suprem sobre la sentència del 25% d’hores lectives en castellà, el Govern va celebrar una cimera per la llengua amb entitats educatives per tal de valorar la situació del català a les escoles. D’aquesta cimera en va sortir una promesa: augmentar les inspeccions a les escoles -i el nombre d’inspectors- per analitzar el projecte lingüístic de cada centre per tal de protegir el català. “Si Matemàtiques és en català hem de garantir que sigui en català”, va assegurar el president Pere Aragonès, que es va comprometre juntament amb el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, a impulsar aquestes inspeccions immediatament.

La Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya (FNEC) va celebrar llavors la iniciativa del Govern “per tornar a fer del català una llengua d’ús i prestigi”, però més de tres mesos després denuncia a aquest diari que no hi ha hagut cap inspecció. Després de demanar informació a Transparència sobre els resultats d’aquestes inspeccions, la FNEC ha rebut la resposta que “l’actuació de supervisió la realitza l’inspector o inspectora dins del marc de les visites ordinàries i està planificada entre el segon i el tercer trimestre”. Això significa que finalment el Govern no va donar l’ordre de començar aquestes inspeccions immediatament i, segons el president de la FNEC, Ferran Piqué, demostra que “no està fent el que diu” i per tant “no està blindant el català a les aules”.

“El conseller Cambray, igual que els seus predecessors Josep Bargalló, Irene Rigau o Meritxell Ruiz, ha demostrat negligència a l’hora de protegir el català”, denuncia Piqué, que assegura que en el cas de l’actual conseller hi ha “manca de compromís”. El president de la FNEC lamenta que s’anunciés “un pla que no s’està aplicant”, el que considera “una presa de pèl”. “La història jutjarà la incapacitat del Govern per protegir el català en una situació tan delicada i complexa com l’actual”, rebla Piqué.

Vaga per la llengua el 23 de març

En aquest marc, la FNEC ha convocat una vaga el pròxim 23 de març per denunciar l'”omissió” del Govern en la protecció del català. Aquest mateix dia hi ha una altra convocatòria de vaga dels sindicats La Intersindical, USTEC, la COS i el SEPC en rebuig a la sentència del 25% de castellà a la qual finalment s’hi ha adherit l’escola concertada.

Malgrat aquesta “omissió” que denuncien, la FNEC assegura que quan el Govern tingui “una estratègia per protegir el català a les escoles, a l’audiovisual i a la societat” els tindran “al seu costat amb sentit de país”. Mentrestant, però, els tindran “a l’avantguarda de la defensa del que és nostre” i continuaran denunciant “la seva incompetència”