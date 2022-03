Crida a buidar les aules i omplir els carrers per defensar el català el 23M

La vaga del 23 de març interpel·la tot el país. Aquesta és la tesi que han esgrimit aquest dilluns els sindicats que han convocat l’aturada contra la sentència del 25% del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La manifestació majoritària serà la de Barcelona, tot i que n’hi haurà a tot el territori. Sortirà a les 12:30 d’Urquinaona, un lloc escollit pel seu simbolisme de protesta. Per ara, els sindicats no han anunciat on està previst que acabi la manifestació, malgrat que hi ha alguns llocs que sonen amb força. “Caldrà venir per veure-ho”, han dit picant l’ullet en resposta a la premsa.

Els sindicats estudiantils, que han obert l’acte, han denunciat les estratègies de l’estat espanyol per “centralitzar les llengües minoritàries amb l’excusa del plurilingüisme” i han lamentat que es vulgui reduir el català a una llengua institucional “allunyada del jovent i del seu dia a dia”. “Ara han vist que assegurar la mort del català passa per eliminar-lo de l’educació”, han denunciat abans de donar pas a una actuació musical amb cover de Roba Estesa i als parlaments de la portaveu nacional d’USTEC, Iolanda Segura, i el coordinador de la Comissió de Llengua de la Intersindical Educació, Gerard Furest.

Un Govern “passa la patata calenta” als centres educatius

“Després de 300 anys de postergació, la llengua catalana va tornar a les aules als anys 80 amb la millor metodologia possible: la immersió lingüística“, ha començat el seu parlament el representant de La Intersindical. “El català ha de ser un codi de comunicació prestigiós”, ha defensat abans d’exigir al Govern un blindatge efectiu del català a les aules. Furest ha recordat que el 23 de març és “el tret de sortida” d’un seguit de mobilitzacions fins a aconseguir la protecció de la llengua.

Seguidament, la portaveu d’USTEC ha denunciat la “persecució” de la nació catalana per part de l’estat espanyol “des de fa segles”. “Això ha traspassat a l’escenari judicial perquè ara està de moda que tot es faci a cop de sentència”, ha ironitzat abans de titllar la sentència del 25% de “llosa” que afecta tot el país. “Tenim un Govern que no mostra valentia ni defensa el model d’escola catalana“, ha assenyalat abans de cridar a la mobilització per defensar aquest mètode d’ensenyament de “cohesió social”. “El departament d’Educació només ha passat la patata calenta als centres educatius, el que els deixa desprotegit davant ofensives polítiques i judicials i posant la immersió en un precipici”, ha avisat Segura.

Vaga de professors i estudiants contra la “intromissió” del TSJC

Aquesta vaga l’han convocada tant els sindicats de professors La Intersindical, USTEC i els sindicats estudiantils, el SEPC i la COS i, en paral·lel, la FNEC. Tots ells posen el focus en la manca de posicionament clar del Govern davant la sentència “il·legal” i reclamen al conseller Josep Gonzàlez-Cambray i al president Pere Aragonès que es plantin davant aquesta “intromissió” dels tribunals en el model d’escola catalana. L’anunci de les mobilitzacions ha coincidit, a més, amb un informe del Síndic de Greuges que mostra l’arraconament del català a les aules i, sobretot, als patis de les escoles, el que fa urgent aplicar polítiques per a la protecció del català.