Per què fan vaga els professors el 23 de març i qui la convoca?

El 23 de març hi ha convocada una gran manifestació a Barcelona en el marc de la vaga contra la sentència del 25%. També hi haurà altres mobilitzacions arreu del país, però la que s’espera més majoritària és la que arrancarà de la plaça d’Urquinaona -un lloc escollit pel seu simbolisme- a les 12:30h. Els motius per convocar aquesta aturada són dos principalment: per una banda, els sindicats convocants denuncien la sentència “il·legal” i “arbitrària” que vol “liquidar” el català; per l’altra, posen el focus en la inacció del Govern, que encara no ha explicat si acatarà la sentència ni com ho farà.

Està previst que aquesta tarda, en un acte unitari al Ciemen on es llegirà el manifest de la vaga, els sindicats anunciïn els recorreguts de les manifestacions i la resta d’accions que es faran durant aquesta nova jornada d’aturada. En una entrevista a aquest diari, el Coordinador de la Comissió de Llengua de La Intersindical Educació Gerard Furest va assegurar que la resta de sindicats han “envoltat” la vaga del 23 de març, que feia temps que es preparava, amb intenció de desinflar-la. Tot i així, els convocants creuen que serà un “èxit” perquè Catalunya “s’hi juga molt”. Precisament des de la Intersindical destaquen que “tots els pobles han de saber quines batalles han de lliurar i quines no” i el català és una de les que sí que s’han de lluitar.

La darrera manifestació multitudinària per exigir la protecció del català a l’escola / Jordi Borràs

L’escola concertada també hi participarà

Com que aquesta vaga és “de vital importància”, tot i que en un començament només hi estava convocada l’escola pública, finalment s’hi va adherir la concertada. La concertada agrupa el 35% de tots els professionals cridats a la vaga, quelcom a què els sindicats convocants no podien renunciar. Malgrat això, els sindicats són conscients que és complicat que la vaga sigui un èxit a la concertada -com ja va passar la setmana passada-, perquè els docents que hi treballen podrien patir “represàlies” en tractar-se d’empreses.

A més, un altre handicap és la qüestió econòmica, tot i que alguns docents consultats per El Món asseguren que han prioritzat la vaga per la llengua per davant d’altres vagues per tal de poder fer-la. Aquest març s’han convocat fins a set jornades de vaga –cinc de vaga unitària per exigir la dimissió de Cambray, la del 23 de març i la del dia de la dona el passat 8 de març-, el que suposa que, si algun professional fes vaga tots els dies, perdria fins a 700 euros de la nòmina.

Els estudiants també surten al carrer

Però no només els professors faran vaga aquest 23 de març. Els estudiants també estan cridats a sortir al carrer a protegir el català a les aules i exigir al Govern que blindi la llengua a l’ensenyament, que cada vegada està més arraconada. La FNEC s’ha unit al SEPC per tal de fer una crida a la vaga el pròxim dimecres i denunciar l'”omissió” del Govern en la protecció del català. Precisament aquesta “omissió”, denuncien, s’ha evidenciat encara més en demanar l’ordre d’augmentar les inspeccions a les escoles que suposadament va donar el conseller Josep Gonzàlez-Cambray al desembre i rebre la resposta que aquesta va ser una “comunicació oral”.

Aquesta “falta de compromís” amb la llengua, denuncia la FNEC, posa el català en una situació de “perill existencial”. El lema de la vaga de la FNEC -que ha convocat en paral·lel a La Intersindical, USTEC, la COS i el SEPC- serà “volem estudiar en català”. El seu objectiu és “tenir una eina més” de manifestació a favor de la llengua així com “exigir al Govern una defensa diàfana i sense excepcions” de la llengua en l’ensenyament. En aquest sentit, aquest sindicat d’estudiants insta el conseller Cambray a “assumir totes les responsabilitats de l’incompliment de les sentències judicials contra el català” per tal de “deslliurar les direccions dels centres i els docents”.