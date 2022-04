El Govern al·lega al TSJC que ja legisla per fer complir la sentència del 25%

La Generalitat ja ha presentat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya un escrit que respon a la demanda d’execució forçosa de la sentència del 25% de castellà a les escoles que va presentar l’Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB). El Govern respon que ja està en tramitació d’iniciatives legislatives que faran complir la sentència i afegeix que aquesta entitat no està legitimada per promoure aquesta execució forçosa en no tenir la condició de persona afectada i no representa alumnes o pares afectats.

El TSJC va ordenar el passat dijous que la sentència es faci efectiva a dues escoles més després de rebre les denúncies de dos alumnes i les seves famílies. Segons l’ordre del TSJC, la més recent al respecte, aquestes dues escoles, de les quals es desconeix el nom, tenen un mes per informar el tribunal.

“S’estan fent les actuacions necessàries”

La Generalitat sosté que està fent “les actuacions necessàries” per tal de “regular normativament els usos lingüístics” i defensa que tenen un “ampli marge de discrecionalitat”. Per això, recorda que la sentència no especifica les mesures concretes que s’han d’aplicar per fer-la complir i no concreta si ha de ser el departament d’Educació, el Parlament o el Govern qui prengui les regnes. L’entitat que va presentar la demanda d’execució forçosa, l’AEB, citava el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, com a responsable dels projectes lingüístics juntament amb els directors dels centres.

Dues iniciatives legislatives engegades per complir la sentència

La intenció de la Generalitat és que sigui el Parlament qui prengui la iniciativa i reformi la llei de política lingüística per esquivar la sentència, com pretenen ERC, Junts per Catalunya, els Comuns i el PSC, tot i que entitats contràries a aquesta reforma sostenen que s’aturarà la seva tramitació després que ja s’hagin allargat els terminis. En paral·lel, el Govern està preparant un decret per regular el règim lingüístic del sistema educatiu que es sotmetrà primer a una consulta per tal que sigui consensuat. Aquestes dues mesures per esquivar la sentència sense desobeir ja es van comunicar al TSJC el 25 de març passat, just quan acabava el termini per fer-ho.

Per acabar l’escrit, la Generalitat carrega contra l’AEB perquè considera que hi ha diverses iniciatives engegades, pel que “no és lícit” que l’entitat esgrimeixi que no s’està fent res per complir la sentència. A més, si l’AEB no està d’acord amb aquestes mesures pot interposar un nou recurs contenciós-administratiu.