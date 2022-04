El TSJC obliga dues escoles més a complir el 25% de classes en castellà

Dues escoles més han estat obligades aquest dijous a complir la sentència del 25% de classes en castellà que va imposar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i va ratificar posteriorment el Tribunal Suprem. El TSJC ha ordenat aquest dijous que es faci efectiva la sentència en dues escoles més després de rebre les denúncies de dos alumnes i les seves famílies per l’incompliment. Segons l’ordre del TSJC aquestes dues escoles, de les quals es desconeix el nom, tenen un mes per informar el tribunal de com s’aplica la sentència, que encara es pot recórrer en aquests dos centres.

Aquestes dues escoles hauran de seguir les passes de l’escola Turó del Drac, a Canet de Mar, la primera a la qual es va obligar a complir la sentència. De fet, Òmnium s’està encarregant de la defensa de les famílies de Canet que es neguen a aplicar aquesta sentència que consideren “il·legal”. Segons l’ordre del TSJC aquest dijous, aquestes dues escoles de les quals no ha transcendit el nom s’hauran de sumar a la de Canet i impartir el 25% de classes en castellà. L’ordre del tribunal, però, no afecta per ara a tota l’escola, només a les classes dels dos alumnes que ho han demanat. Mentrestant, les altres aules podran continuar amb el seu projecte lingüístic sense fer-hi canvis.

L’aliança al Parlament

L’aliança entre ERC, Junts per Catalunya -tot i que després va recular i ha forçat que s’ajorni la votació– el PSC i els Comuns per tal de modificar la llei de política lingüística per esquivar la sentència ha desfermat la tempesta. Tant és així que l’Assemblea Nacional Catalana ha convocat dues manifestacions a les portes del Parlament, la primera de les quals el 26 d’abril, per mostrar el rebuig per aquesta proposta, que en un principi havia de votar-se el 28 d’abril però que finalment s’ha ajornat per buscar consens.

Però l’ANC no ha estat l’única entitat a alçar la veu. La plataforma Pública i en català també ha convocat una altra manifestació el 26 d’abril a l’Arc de Triomf per exigir als partits del polèmic pacte que deixa el català en mans dels centres que retirin “immediatament” la proposta.