Nova manifestació el 26 d’abril contra el pacte sobre el català

La plataforma Pública i en Català, formada pel COS, la Intersindical, el SEPC i la USTEC, ha anunciat noves mobilitzacions per mirar d’aturar la modificació de la llei de política lingüística. Serà el 26 d’abril a l’Arc de Triomf, just abans del dia 28, quan s’ha de votar aquesta proposta que, si no hi ha cap canvi d’última hora, sortirà endavant.

Des del faristol del Parlament, acompanyats per diputats de la CUP, els sindicats han lamentat que els grups polítics signants d’aquesta proposta, el PSC, els Comuns, ERC i JxCat, no hagin volgut reunir-se amb la comunitat educativa. La portaveu d’USTEC, Iolanda Segura, ha agraït a la CUP que els hagi rebut i ha llegit un comunicat en què s’exigeix la paral·lització d’aquesta modificació de política lingüística que han alertat que serà motiu de “segregació escolar per raó de llengua”. Segura ha advertit que la modificació “no compta ni comptarà” amb el suport de la comunitat educativa i ha denunciat que s’hagi gestat “de forma opaca” com demostra, al seu parer, que els grups parlamentaris no els hagin rebut aquest dimecres.

La portaveu del SEPC i la portaveu d’USTEC durant la roda de premsa / Canal Parlament

La mobilització dels sindicats se suma a la manifestació de l’ANC del 26 d’abril

Aquesta mobilització coincideix a les que va anunciar l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) en la darrera reunió d’aquest secretariat nacional. Elisenda Paluzie va convocar una manifestació a les portes del Parlament el 26 d’abril, dos dies abans de la votació, amb la intenció que no es faci cap pas en contra del català a les escoles.

La plataforma Pública i en català, que aquest dimecres ha anunciat noves mobilitzacions, va convocar també una vaga el passat 23 de març per tal de mostrar el rebuig de la societat a la sentència del 25% de castellà a les escoles i sobretot a la inacció del Govern. Aquest, però, va fer cas omís i va unir-se a la crida a la vaga, una aturada que anava en bona part dirigida a protestar contra la “omissió” en la protecció de la llengua de l’executiu català.