L’ANC convoca dues manifestacions contra l’acord pel català a l’escola

L’Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) ha convocat dues manifestacions contra l’acord pel català a l’escola el 26 i el 28 d’abril davant del Parlament coincidint amb el ple en què es debatrà i votarà la polèmica modificació de la llei de Política Lingüística. L’entitat presidida per Elisenda Paluzie ha alertat que “fer vehicular el castellà és un autogol intolerable”, malgrat que els defensors de la reforma insisteixen que el text descriu el castellà com a llengua d’aprenentatge i en cap cas es menciona la seva possible vehicularitat.

Després de la seva última reunió abans de les eleccions per escollir un nou Secretariat Nacional, l’ANC va exigir la retirada de la modificació acordada per ERC, el PSC, En Comú Podem i Junts, que poc després es va desmarcar del pacte per les crítiques rebudes des de la societat civil. “No enredarem els jutges amb jocs malabars o projectes lingüístics, i ens haurem marcat un autogol”, va criticar Paluzie uns dies abans. “Una cosa és que un jutge imposi el castellà com a llengua vehicular, i l’altra és que això ho voti el Parlament de Catalunya“.

Renovació pendent

L’ANC, que enguany compleix 10 anys, celebrarà eleccions entre el 10 i el 14 de maig i donaran a conèixer la candidatura guanyadora una setmana més tard. “No ens agrada fer anys, sinó que volem poder-nos dissoldre al més aviat possible”, va assegurar Paluzie durant un acte a Sant Cugat del Vallès. L’entitat es reivindica com la “força” que portarà Catalunya a la independència. “Estic segura que l’Assemblea continuarà sent insubornable i independent”, va dir Paluzie. “No tingueu por de no seguir el corrent dominant, no tingueu por d’arriscar. Parleu amb la gent i sigueu la veu dels seus anhels”.

Durant el mateix acte, el vicepresident de l’ANC, David Fernàndez, va defensar que “la independència és possible, és viable, i és necessària! Ni volem ni podem esperar que les institucions vulguin assumir el lideratge que els correspon”. Fernàndez va animar la societat civil a “recuperar el lideratge i consolidar i enfortir el moviment popular per la independència, i incrementar pressió sobre institucions i partits”.