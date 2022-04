L’ANC mou fitxa contra la retallada del català i anuncia una manifestació

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha celebrat aquest dissabte l’última reunió de l’actual secretariat nacional abans que sigui substituït en les eleccions. L’encara presidenta de l’entitat, Elisenda Paluzie, ha exigit la retirada de la modificació de la llei de política lingüística que van acordar ERC, els Comuns, el PSC i Junts per Catalunya, que després se’n va desmarcar. Paluzie considera que és necessari blindar el català a les escoles i aconseguir la retirada d’aquesta proposta per tal de “reprendre l’ofensiva per la independència”.

Des de la Ràpita, on s’ha celebrat aquesta última trobada del secretariat nacional, Paluzie ha assegurat que aquesta modificació és “un gol en pròpia porta”. Per això, l’ANC ha convocat una manifestació el pròxim 26 d’abril a les portes del Parlament de Catalunya. Les entitats aplegades a Somescola comparteixen el posicionament en contra de l’ANC sobre aquest pacte que retalla el català a les escoles del país. Per això, van demanar aquest divendres “diàleg” per poder assolir un “acord de país” en el qual estiguessin implicades les entitats de defensa de la llengua catalana i la comunitat educativa.

Somescola també està en contra de la modificació

Aquest divendres, de fet, Somescola es va reunir amb el president del Govern, Pere Aragonès, i la consellera de Cultura, Natàlia Garriga. Durant la trobada, el Govern va explicar aquesta proposta de modificació de la llei de política lingüística i va assegurar que “no fer res no és una opció”. Aragonès considera que aquesta modificació mantindrà el català com a llengua d’aprenentatge tot i que no sigui “vehicular”.

En paral·lel a convocar aquesta mobilització pel 26 d’abril, l’ANC ha fet balanç aquest dissabte de la feina feta per l’actual secretariat nacional i per la presidenta Paluzie. L’entitat ja es prepara per a les futures eleccions del Secretariat Nacional, que portaran a l’elecció d’un nou president a mitjans de març. De fet, les votacions telemàtiques es faran del 10 al 14 de maig i una setmana més tard es donarà a conèixer el nou president o presidenta de l’ANC.