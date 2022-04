Somescola carrega contra el pacte que retalla el català a les escoles

La plataforma Somescola, que aglutina més de 60 entitats educatives i en favor de la llengua catalana, s’ha posicionat en contra de l’acord d’ERC, JxCat, els Comuns i el PSC per tal de modificar la llei de política lingüística aquest dijous per primera vegada. L’entitat ha assegurat en un comunicat estar “indignada” per la intromissió dels tribunals espanyols en el sistema educatiu sense seguir “criteris pedagògics” sinó “ideològics”, però també ha carregat contra el pacte al Parlament per haver-se construït “sense debat públic”. Somescola considera que l’endarreriment del ple on s’ha d’aprovar aquesta proposta -que inicialment anava a ser el 5 d’abril i finalment serà el 28– “obre la porta a tenir el necessari debat social i a poder presentar aportacions i esmenes”.

La plataforma unitària lamenta que aquesta proposta parlamentària genera “grans preocupacions i incerteses” a la comunitat educativa i a la societat civil pel que fa a l'”eficàcia” alhora de garantir el blindatge del català a l’escola i protegir jurídicament els centres. Somescola sosté que el català ha de continuar sent la llengua vehicular a l’escola per “exercir de força compensadora” en una situació de minorització del català.

Un cartell d’Educació que defensa el català com a llengua vehicular

Per tot això, la plataforma reclama que s’obri un “espai de diàleg honest” amb Somescola i que l’acord d’aquests partits incorpori les esmenes que consideri la comunitat educativa i la societat civil per tal d’assolir “un acord de màxim consens”. A més, ofereixen Somescola com a espai de diàleg i negociació, ja que s’hi integren més de 60 entitats involucrades en la comunitat educativa i la protecció del català.

Protecció jurídica pels equips directius

Somescola exigeix al Govern que doni instruccions “clares i comunes” així com “suport” a tots els centres per tal d’elaborar els projectes lingüístics que garanteixin a tot l’alumnat l’accés a l’aprenentatge i ús del català “independentment del seu origen, la seva llengua familiar o la situació social”. També reclamen protecció jurídica per als centres i equips directius per tal de “reforçar l’escola en català i els projectes lingüístics enfront de les intromissions judicials i instrumentalitzacions polítiques”.

Per últim, la plataforma demana que s’augmentin els recursos per millorar la qualitat de l’escola i avançar cap al coneixement i ús del català als centres i que es posin en marxa “polítiques valentes” consensuades amb Somescola. La plataforma considera que el Govern també ha d’actuar “més enllà de l’àmbit de l’escola” per revertir els “retrocessos” dels últims anys.