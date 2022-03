Els partits de l’acord pel català pacten debatre’l i votar-lo el 28 d’abril

La proposició de llei de modificació de la Llei de Política Lingüística, plantejada per acord d’ERC, JxCat, PSC i Comuns, es debatrà i votarà en el ple del proper 28 d’abril, segons ha confirmat en una roda de premsa aquest dimarts el diputat dels Comuns David Cid. El parlamentari ha explicat que no s’ha entrat a parlar amb Junts sobre el contingut que ha generat polèmica. Els plens de lectura única es fan en dues sessions, de manera que la primera s’hauria de fer la setmana que ve, però han acordat donar-se temps fins el dia 28 i fer-ho tot aquell dia. La voluntat és arribar a aquella data amb un consens refet a partir de les esmenes.

“Seguim amb el mateix calendari”, ha remarcat Cid, abans de dir que existeix “la bona voluntat de salvar el consens” i per això es donen un marge fins al dia 28, perquè “tinguem temps per mantenir-lo i preservar-lo”. Des dels Comuns expressen el suport al text acordat i que ha suscitat controvèrsia. Entitats i col·lectius han organitzat una manifestació a Barcelona per aquest dissabte contra l’acord, que és vist com un atac a la immersió lingüística.

Cid ha reiterat que la voluntat dels Comuns és “treballar per mantenir l’acord” i ha recordat que ara té el suport de 106 diputats del total de 135 que hi ha a la cambra. “Seria la llei de la legislatura amb major suport; crec que val la pena treballar en aquesta direcció”. De moment, no s’ha establert cap diàleg a nivell de contingut. En el cas dels Comuns es mostren partidaris de “seure, escoltar i comptar amb tothom, amb dues premisses: tenim un bon acord i el defensem”, ha reiterat Cid.

Els Comuns reclamen a Junts que no surti del pacte perquè “els acords s’han de complir, si era bo dijous al matí segueix sent vàlid dijous a la tarda, un ha d’estar segur de les seves conviccions i dels acords que signa”. Cid ha defensat “treure el català de la batalla política” perquè “no és bona notícia pel català que ens el tirem pel cap”. Des d’ERC, Marta Vilalta va defensar ahir aprofitar les esmenes per introduir els canvis que permetin continuar tothom dins el pacte de forma més còmoda.