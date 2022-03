JxCat comença a recular en l’acord per canviar la llei de política lingüística

Junts per Catalunya comença a recular després del “rebuig” que ha causat la proposta de modificació de la llei de política lingüística entre les entitats que defensen la llengua catalana i en la comunitat educativa. Vist aquest enrenou, JxCAT ha traslladat a la resta de grups parlamentaris la “necessitat” de trobar un “imprescindible consens majoritari” amb els actors socials i la comunitat educativa abans de continuar avançant.

Per això, en un comunicat urgent que ha fet públic el partit aquest dijous assegura que es posen “a treballar” amb aquestes entitats de defensa de la llengua per “bastir un nou consens”, que consideren “indispensable” per avançar en la tramitació de la proposició parlamentària que s’ha conegut aquest dijous i que ha desfermat una tempesta de crítiques. Aquest canvi no ha agradat a ERC, que l’ha titllat de “partidista”.

La llengua catalana és i ha de continuar essent la llengua vehicular de l'escola. I no s'hi poden obrir més escletxes que l'afebleixin. Hem d'aturar la feina bruta de la justícia espanyola: a les escoles i a les nostres institucions. I l'escola és una institució fonamental. — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) March 24, 2022

“No fer res no pot ser una opció”

JxCAT conclou el comunicat assegurant que la immersió lingüística és “una eina de cohesió social” així com “un tresor a preservar”. “Els qui l’ataquen no volen més castellà a l’escola, volen menys català a tot arreu”, lamenten, pel que afegeixen que “no fer res davant l’atac judicial no pot ser una opció”. “El consens que la va fer possible ha de fer possible preservar-la”, sosté JxCAT, que creu que l’objectiu ha de ser “regular” el català a l’escola per “impedir que el regulin aquells que el volen arraconar”.

Dures crítiques des del primer moment

Des que s’ha conegut la proposta de modificar la llei de política lingüística s’han succeït les crítiques dels actors educatius i les entitats de defensa de la llengua. L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha assegurat estar “decebuts i preocupats” pel paper dels partits del Govern en la “defensa” -ho han posat entre cometes- del català. També han titllat l’acord de JxCAT i ERC amb els comuns i el PSC d’”un altre pas enrere”. “Prou de retrocessos en cada imposició de l’Estat”, ha exigit.

⬛️⬜️ Decebuts i preocupats pel paper dels partits de govern @Esquerra_ERC i @JuntsXCat en la "defensa" del català. Avui es fa un altre pas enrere.



Prou de retrocessos en cada imposició de l'Estat.



No ens quedarem de braços plegats. #Independència https://t.co/gfPkrvJUi3 — Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) March 24, 2022

L’ONG del català, la Plataforma per la Llengua, s’ha manifestat “totalment en contra” de la modificació que s’ha pactat per fer front a la sentència del 25% i ha recordat que “el model d’escola en català necessita reforç, no retallades”.

❌ Plataforma per la Llengua està totalment en contra de la modificació legal pactada entre Esquerra, Junts, PSC i Comuns.



‼️ El model d’escola en català necessita reforç, no retallades.



⏱En les pròximes hores en farem una valoració més detallada.https://t.co/cVOxyta6Fo — Plataforma per la Llengua🎗 (@llenguacat) March 24, 2022

El Consell per la República també ha reaccionat negativament a l’acord assolit aquest matí. L’entitat considera que la immersió lingüística i l’escola catalana són “pilars irrenunciables” del país, i afegeix que només es pot protegir el català si és “llengua vehicular única” del sistema educatiu.

🔴 El Consell considera que la immersió lingüística i l'Escola Catalana són pilars irrenunciables del nostre país. Només podem protegir el #català si és la llengua vehicular única del nostre sistema educatiu. — Consell per la República Catalana (@ConsellxRep) March 24, 2022

En paral·lel, els sindicats que aquest dimecres van convocar la vaga en rebuig de la sentència s’han reunit aquesta tarda de forma urgent per tal d’analitzar aquest “cop” a la immersió lingüística “perpetrat” pel Govern. Aquesta trobada podria traduir-se en noves mobilitzacions en defensa del català durant el mes d’abril. De fet, el coordinador de Llengua de La Intersindical, Gerard Furest, ha assegurat que els partits han decidit “flexibilitzar” legalment la immersió, el que vol dir liquidar-la. “Una immersió que els partits amb presència al Parlament no s’havien ocupat d’aplicar mai”, lamenta. Assegura que el que es pretén fer és “una traïció” a la llengua i la “prohibició” al seu accés per part de les classes populars.

Un dia "històric". Diversos partits decideixen "flexibilitzar" legalment la immersió, és a dir, liquidar-la. Una immersió que els partits amb presència al Parlament no s'havien ocupat d'aplicar mai. pic.twitter.com/wJPMEvpH7F — Gerard Furest (@gerard_furest) March 24, 2022

Pel que fa a la portaveu nacional d’USTEC, Iolanda Segura, lamenta que “si pensàvem que acatarien la sentència per la porta de darrere, ho han fet per davant”. De fet, en un tuit de JxCAT on s’explica per què es fa aquest pas enrere en l’acord, Segura ironitza: “La infanta Cristina tampoc sabia què signava”.

Algunes personalitats com Quim Torra i Lluís Llach també s’han manifestat en contra de l’acord. Torra ha estat molt contundent: ”No en nom meu”. Llach ho ha titllat directament de ”vergonya nacional”.