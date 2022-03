ERC lamenta que JxCAT surti de l’acord pel català i diu que és “partidista”

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha lamentat que Junts per Catalunya hagi anunciat aquest dijous al vespre que comença a recular en l’acord per modificar la llei de política lingüística. A més, ha acusat el partit de Carles Puigdemont de ser “partidista” per haver-ho fet després de rebre crítiques. JxCAT havia presentat aquest matí juntament amb els republicans, els comuns i el PSC un acord que tenia la voluntat de blindar l’ús de la llengua, segons l’han presentat els partits independentistes. Però hores més tard, JxCAT s’ha desdit d’aquest pacte perquè genera “rebuig” i cal un “consens” sòlid amb la comunitat educativa i les entitats de defensa de la llengua.

L’acord “treballat, negociat i transaccionat durant dies” salta pels aires

Després de veure aquesta passa enrere dels seus socis de Govern, ERC ha lamentat que un acord “treballat, negociat i transaccionat durant dies”, es vulgui “dinamitar” per les crítiques rebudes. Els republicans consultats per l’Agència Catalana de Notícies creuen que el pacte és “sòlid” i “el més raonable per garantir el model i l’ensenyament en català”. Creuen que l’acció de JxCAT posa el pacte “en perill” després que s’hagi treballat molt temps en ell.

“Ens sorprèn que en unes hores puguin despenjar-se d’un bon acord, de consens, que defensa el català i la immersió lingüística. És una irresponsabilitat actuar d’aquesta manera. La defensa del català ha estat i és una qüestió de país. I per ERC sempre ho serà”, han assegurat els membres d’ERC consultats per l’ACN.

Les crítiques fan recular JxCAT

JxCAT ha fet aquest pas enrere amb un comunicat urgent en què parla del “rebuig” que ha causat aquest acord tan polèmic. Vist l’enrenou que ha despertat l’anunci d’aquest matí al Parlament, JxCAT ha traslladat a la resta de grups parlamentaris la “necessitat” de trobar un “imprescindible consens majoritari” amb els actors socials i la comunitat educativa abans de continuar avançant. El pacte ha rebut moltes crítiques d’actors socials rellevants en la comunitat educativa i en la defensa de la llengua, com ara l’ANC, la Plataforma per la Llengua, els sindicats que aquest dimecres van manifestar-se en rebuig a la sentència i personalitats com Quim Torra i Lluís Llach.