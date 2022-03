L’acord d’ERC, JxCat, Comuns i PSC deixa el castellà en mans dels centres

ERC, JxCat, PSC i Comuns han segellat aquest migdia un acord per introduir canvis en la Llei de Política Lingüística que permetin complir amb la sentència del 25% del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), però al mateix temps garantir els objectius docents sobre l’aprenentatge de llengües als centres escolars del país. La proposta s’allunya de l’establiment de cap percentatge tal i com obliga la justícia espanyola. El canvi suposa modificar de tres punts de l’article 21 d’aquesta llei establint que el català, com a llengua pròpia de Catalunya, “és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu”. La modificació contempla que “també és emprat el castellà en els termes que fixin els projectes lingüístics de cada centre”. Aquesta proposta difereix de la presentada per la CUP aquest matí, que blinda la immersió lingüística establint que el català és l’única llengua vehicular als centres educatius del país.

El document [PDF] s’ha registrat aquest migdia i es vol tirar endavant per procediment de lectura única, així que podria sotmetre’s a debat i votació en el proper ple abans de les vacances de Setmana Santa, moment en què també es podria debatre la proposta alternativa dels cupaires.

Els representants dels partits de l’acord registrant la iniciativa parlamentària / Junts Parlament

Fonts dels promotors dels partits que han arribat a l’acord, l’han presentat com una actualització dels consens al voltant de la Política Lingüística del país. El segon canvi introduït en la llei és l’especificació que “per tal d’assolir el domini oral i escrit del català i el castellà al final de l’ensenyament obligatori, l’ensenyament de les llengües oficials i en les llengües oficials ha de tenir garantida una presència adequada en els currículums i en els projectes educatius de centre“.

El text concreta que la determinació de la presència de les llengües oficials en l’ensenyament “ha de tenir en compte la situació sociolingüística i l’evolució del procés d’aprenentatge lingüístic, oral i escrit, d’acord amb els instruments de control, avaluació i millora de les competències lingüístiques”. Així doncs, “per determinar l’abast d’aquesta presència s’inclourà, des d’un abordatge global i integrador els recursos d’aprenentatge, inclosos els de caràcter digital i els usos lingüístics de l’alumnat a l’aula i en el conjunt del centre educatiu”.

Un altre canvi inclòs en l’acord és que no es pot expedir el títol de graduat en educació secundària a cap alumne que no acrediti que té els coneixements orals i escrits de català i castellà propis d’aquesta etapa, sense perjudici del que estableix la normativa educativa.

La contraproposta de la CUP

La CUP ha presentat una iniciativa parlamentària, el dia abans que finalitzi el termini per complir la sentència del TSJC sobre el 25%, per blindar la immersió lingüística en resposta a “l’immobilisme del Govern de la Generalitat”, i al qual acusa d’haver deixat “soles” les direccions dels centres educatius “fent front a l’atac del poder judicial i organitzacions contràries a la immersió lingüística”. Els cupaires ha entrat a registre una proposició de llei de modificació de la Llei d’educació que suposa el blindatge de la immersió en establir “el català com a única llengua vehicular” i “fa complir el principi d’igualtat i no discriminació per raó de projecte lingüístics entre els centres educatius”. El Govern ha respost a la sentència del 25% amb un projecte de decret de desplegament del règim lingüístic del sistema educatiu. Els cupaires no consideren aquesta proposta com una iniciativa suficient.

El canvi proposat per la CUP estableix que els centres públics i privats sostinguts amb fons públics ha d’elaborar, com a part del projecte educatiu, un projecte lingüístic que emmarqui el tractament de les llengües al centre. El projecte lingüístic ha d’incloure els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües al centre, entre els quals hi ha d’haver en tot cas, els següents: “El tractament el català com a única llengua vehicular i d’aprenentatge; la garantia del principi d’igualtat i no discriminació per raó de projecte lingüístic entre centres educatius; el procés d’ensenyament i aprenentatge del castellà, i les diverses opcions amb relació a les llengües estrangeres”.