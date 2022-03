Aliança d’ERC, JxCat, PSC i Comuns per afrontar la sentència del 25%

Els grups parlamentaris d’ERC, JxCat, PSC i Comuns ultimen aquest dijous un acord per fer un canvi en la Llei de Política Lingüística que serveixi per afrontar la sentència del TSJC del 25% de castellà, el termini de l’aplicació de la qual acaba demà. Fonts dels Comuns, el PSC i JxCat han confirmat a EL MÓN que els detalls de l’acord s’estan encara ultimant i es comunicaran avui. Aquesta iniciativa arriba després que la CUP hagi anunciat una proposició de llei de modificació de la Llei d’Educació per fer que el català sigui l’única llengua vehicular a les escoles catalanes. La proposta es registrarà a les 13 hores i posteriorment hi haurà una foto conjunta dels seus promotors.

Fonts de la CUP han assenyalat a EL MÓN que no han participat en aquest acord a quatre bandes perquè la formació no hi ha estat inclosa. Les mateixes fonts indiquen que els cupaires van ser avisats a última hora després del ple d’ahir i quan ja havien fet pública la seva proposta —van enviar comunicat al voltant de les 19.30 hores—. Segons la CUP, era una proposta pactada entre Govern, PSC i Comuns. Els cupaires encara no havien tingut oportunitat de veure el text per valorar-lo aquest migdia.

La CUP ha presentat una iniciativa parlamentària, el dia abans que finalitzi el termini per complir la sentència del TSJC sobre el 25%, per blindar la immersió lingüística en resposta a “l’immobilisme del Govern de la Generalitat”, i al qual acusa d’haver deixat “soles” les direccions dels centres educatius “fent front a l’atac del poder judicial i organitzacions contràries a la immersió lingüística”. Els cupaires ha entrat a registre una proposició de llei de modificació de la Llei d’educació que suposa el blindatge de la immersió en establir “el català com a única llengua vehicular” i “fa complir el principi d’igualtat i no discriminació per raó de projecte lingüístics entre els centres educatius”. El Govern ha respost a la sentència del 25% amb un projecte de decret de desplegament del règim lingüístic del sistema educatiu. Els cupaires no consideren aquesta proposta com una iniciativa suficient.

El canvi proposat per la CUP estableix que els centres públics i privats sostinguts amb fons públics ha d’elaborar, com a part del projecte educatiu, un projecte lingüístic que emmarqui el tractament de les llengües al centre. El projecte lingüístic ha d’incloure els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües al centre, entre els quals hi ha d’haver en tot cas, els següents: “El tractament el català com a única llengua vehicular i d’aprenentatge; la garantia del principi d’igualtat i no discriminació per raó de projecte lingüístic entre centres educatius; el procés d’ensenyament i aprenentatge del castellà, i les diverses opcions amb relació a les llengües estrangeres”.