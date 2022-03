Iniciativa in extremis de la CUP per blindar la immersió lingüística

La CUP ha presentat una iniciativa parlamentària, el dia abans que finalitzi el termini per complir la sentència del TSJC sobre el 25%, per blindar la immersió lingüística en resposta a “l’immobilisme del Govern de la Generalitat”, i al qual acusa d’haver deixat “soles” les direccions dels centres educatius “fent front a l’atac del poder judicial i organitzacions contràries a la immersió lingüística”. Els cupaires ha entrat a registre una proposició de llei de modificació de la Llei d’educació que suposa el blindatge de la immersió en establir “el català com a única llengua vehicular” i “fa complir el principi d’igualtat i no discriminació per raó de projecte lingüístics entre els centres educatius”. El Govern ha respost a la sentència del 25% amb un projecte de decret de desplegament del règim lingüístic del sistema educatiu. Els cupaires no consideren aquesta proposta com una iniciativa suficient.

El canvi proposat per la CUP estableix que els centres públics i privats sostinguts amb fons públics ha d’elaborar, com a part del projecte educatiu, un projecte lingüístic que emmarqui el tractament de les llengües al centre. El projecte lingüístic ha d’incloure els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües al centre, entre els quals hi ha d’haver en tot cas, els següents: “El tractament el català com a única llengua vehicular i d’aprenentatge; la garantia del principi d’igualtat i no discriminació per raó de projecte lingüístic entre centres educatius; el procés d’ensenyament i aprenentatge del castellà, i les diverses opcions amb relació a les llengües estrangeres”.

El diputat de la CUP, Carles Riera, ha explicat que la seva formació vol que aquesta iniciativa “sigui compartida pel conjunt de forces del Parlament i proposem iniciar immediatament converses per sumar perquè respon al sentit comú majoritari per la necessitat de reformar el model de cohesió de la sentència del TSJC”. Els cupaires demanen accelerar aquesta iniciativa, que primer ha ser admesa a tràmit per la Mesa del Parlament i després portar-la a la Junta de Portaveus, de manera que es podria sotmetre a debat en el proper ple seguint el procediment de lectura única donat el “caràcter urgent” de la situació.

Riera ha explicat que la iniciativa ha estat compartida amb “la majoria educativa del país” i que està en consonànci amb les reivindicacions expressades en la mobilització d’ahir. Els cupaires creuen que la sentència del TSJC no només imposa el 25% de castellà sinó també “pretén imposar la doble vehicularitat de català i castellà, una novetat molt rellevant”. La CUP creu que la sentència implica un atac al consens d’immersió lingüística.