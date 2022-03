Clam massiu per rebutjar la sentència del 25%: d’Urquinaona al TSJC

Ni la pluja ha frenat els vaguistes aquest 23 de març. Una Plaça Urquinaona plena de paraigües ha evidenciat aquest dimecres el rebuig de la societat catalana a la sentència del 25% que vol liquidar la immersió a les escoles del país. Aquesta “batalla” per la llengua s’ha traduït aquest dimecres en una mobilització massiva amb milers de persones que han pres el carrer per reivindicar el dret dels catalans a “viure, estudiar i treballar” en català.

Els sindicats convocants han explicat en una compareixença davant els mitjans minuts abans que la manifestació es posés en marxa que el departament d’Educació ha fet “postureig” al Parlament en una nova “estratègia de màrqueting”. “Volen aplicar la sentència de manera camuflada”, ha denunciat la portaveu nacional d’USTEC, Iolanda Segura. “Si algú vol protegir el català ha de legislar”, ha demanat abans de cridar a protegir aquest model d’aprenentatge que “cohesiona la societat”.

El portaveu de La Intersindical ha exigit al departament que “assumeixi la responsabilitat” i la descarregui dels equips directius. “No pot ser que hi hagi estudiants que no tinguin el dret d’aprendre català en les escoles catalanes”, ha reblat abans d’afegir que La Intersindical està a favor que els professors hagin de tenir el C2 per donar classe tot i remarcar que cal també que els alumnes aprenguin amb el català com a llengua vehicular.

Pel que fa a la COS, el sindicat ha denunciat els “atacs” a la llengua i ha avisat al Govern que “no els volen” en aquesta vaga sinó “rebutjant la sentència del 25%”. El SEPC ha anat en la mateixa línia i ha advertit que “no es quedaran de braços plegats” mentre “roben” la llengua. “Cal iniciar un cicle de mobilitzacions i de desobediència que deixi clar que sense català no hi ha escola, i sense escola no hi ha futur”, ha reblat Marta Riu, portaveu del sindicat d’estudiants dels països catalans. Riu ha posat xifra al seguiment de la vaga als instituts: un 90%. Pel que fa al professorat, el departament ha xifrat el seguiment de la vaga en un 6,49% als centres públics i els sindicats han elevat la xifra al 40%.

La CUP denuncia l'”estratègia” del Govern per “minimitzar” la vaga

Pel que fa a la CUP, que ha donat suport des del començament a aquesta vaga i manifestació, Dolors Sabaté ha denunciat l'”atac” a la cohesió social de Catalunya. “Fer accessible la llengua catalana és imprescindible per garantir la igualtat social”, ha defensat la diputada. En paral·lel, la CUP ha denunciat l'”estratègia” del Govern per “fer veure” que es suma a la reivindicació “com si no anés amb ells”. “El Govern haurà d’assumir les conseqüències d’aquest intent de minimitzar la vaga”, ha reblat la diputada Nogay Ndiaye.

Manifestació en defensa de la immersió i contra la sentència del 25% / Ivet Núñez

Aquesta protesta ha provocat aquest matí un nou xoc entre els socis de Govern. Aquest dimarts el conseller Cambray va assegurar que el Govern s’uneix a aquesta protesta –tot i que en part la manifestació es fa per denunciar la “falta de compromís del Govern amb la llengua”– i va anunciar una acció de l’executiu al Parlament. Això, però, no ha caigut bé als socis de Junts, que asseguren que no han estat convidats a aquesta protesta a les portes de la cambra.

“Ahir, avui, demà, l’escola en català”

La manifestació ha anat avançant a poc a poc per la Via Laietana -amb parada obligatòria davant la prefactura de la policia espanyola- amb crits d'”ahir, avui i demà, l’escola en català”. Malgrat la pluja, els sindicats han sortit a demostrar la seva “ràbia” i posar en avís el departament: “No ens aturarem”.

“La seva sentència, la nostra lluita”, ha estat el crit majoritari dels vaguistes, en bona part estudiants i famílies amb nens, que posteriorment han cridat “la nostra sentència, desobediència”. “Per la llengua i per la terra, el jovent en peu de guerra”, ha reblat el SEPC abans que s’hi sumessin la resta dels manifestants. Una altra de les proclames ha estat “canya contra Espanya” per poder fer una “guerra per la terra”.

Itinerari secret fins a l’últim minut

L’itinerari de la manifestació era un secret. Aquest diari va saber que sortiria d’Urquinaona, però els sindicats van rebutjar explicar el lloc de final amb el pretext que “caldrà ser-hi per saber-ho”. Un cop aquí s’ha sabut que la intenció dels sindicats -especialment el d’estudiants- és acabar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, l’artífex de la sentència que vol acabar amb la immersió a les escoles i instituts.

De fet, fins l’últim moment no se sabia on acabaria la manifestació, que s’ha creuat en un moment donat amb les manifestacions de transportistes i taxistes. Aquests darrers han aplaudit les reivindicacions dels vaguistes per la llengua i s’hi han unit fent sonar els clàxons.