Plantada de Junts a la foto del Govern en defensa de la immersió. La majoria dels consellers del partit de Puigdemont s’han negat a participar en la fotografia per defensar el català a l’escola perquè també hi havia diputats d’ERC i el seu grup parlamentari no havia estat convocat de manera oficial. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, sí que ha sortit a la foto –per error, segons Junts–, tot i que no han transcendit els motius.

Fonts de la vicepresidència (Junts), ha criticat que no s’hagi convocat oficialment els seus diputats, mentre que des de presidència (ERC) asseguren que la qüestió es va tractar a la reunió de la Mesa de la setmana passada, informa l’ACN. La CUP tampoc hi ha participat perquè la “fotografia és a les mobilitzacions” que es convoquen avui contra la sentència del TSJC que fixa un 25% de castellà a les escoles.

Una dona mostra un cartell reivindicatiu a la protesta de Canet de Mar contra el 25% de castellà / JAG

Divisió fins i tot a les fotos

Junts ha explicat que els seus consellers estaven convocats i que tots havien confirmat l’assistència, però que en arribar han vist que també hi havia diputats d’ERC. Han proposat al president de la Generalitat que a la fotografia només hi sortissin membres del Govern, però s’hi haurien negat, segons fonts de vicepresidència. Llavors han decidit marxar perquè no era una acció conjunta.

Per la seva banda la CUP ha acusat el Govern de voler eludir la seva responsabilitat desviant l’atenció de la vaga d’avui. “No avalarem que el Govern es renti la cara amb més propaganda, mentre dona l’esquena a les reivindicacions del sector educatiu i abandona els centres educatius en la defensa de la immersió lingüística. La comunitat educativa reclama diàleg, no fotografies”.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, també ha justificat la seva absència perquè estava en la recepció de la família de l’exdiputat del PSC Esteban Casado, a qui la cambra ha retut homenatge aquest matí.