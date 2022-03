La reunió dels sindicats amb Educació acaba sense cap acord

El comité de vaga ha comparegut després de la primera trobada amb el departament d’Educació -que ha durat gairebé tres hores i a la qual no hi ha assistit el conseller Cambray- per a anunciar que es manté la vaga malgrat valorar positivament la primera reunió. El departament d’Educació s’ha compromès a tornar a reunir-se amb els sindicats aquest dijous 24 al matí i portar a la trobada una proposta que respongui les seves reivindicacions.

Per la seva banda, la directora general de professorat, Dolors Collell, ha celebrat haver-se trobat amb els sindicats per dialogar. “Aquesta primera reunió ha estat de primer contacte on cada part ha exposat el que ha considerat oportú. La nostra voluntat és arribar a un acord”, ha explicat abans de recordar que el contingut de les negociacions ha de mantenir-se “en discreció”. “Treballem des de fa dies en les reivindicacions dels sindicats. Estem en el marc d’un diàleg però no podem avançar res”, ha conclòs.

​Dolors Collell, nova directora general de Professorat i Personal de Centres Públics / I.N.

“Tots busquem els mateixos objectius”

Aquest dimarts s’ha celebrat la primera d’un seguit de trobades que el departament mantindrà amb els sindicats després de tres dies de vaga on aquests han exhibit múscul. De fet, aquest mateix dimarts en roda de premsa per anunciar el posicionament del Govern davant la sentència, que hauria de començar a aplicar-se abans de divendres, el conseller Cambray ha assegurat entendre els mestres i ha recordat que “tots busquem els mateixos objectius”.

Cambray ha agraït la tasca als professors -tot i que aquests van dir que no n’hi havia prou amb els agraïments- i ha atribuit la tensió actual al “cansament de la pandèmia”. A més, ha assegurat que entén les reivindicacions històriques per les retallades que s’arrosseguen des de fa una dècada, però ha recordat que no porta “ni un any” a la conselleria. El conseller ha dit que ara que compten amb un pressupost començaran a donar resposta a aquestes demandes de la comunitat educativa i ha assegurat que ja s’ha donat compliment a algunes de les demandes que reclamen els sindicats i han desembocat en aquesta vaga. Un dels exemples que ha posat el conseller és la reducció de les ràtios, tot i que els sindicats assenyalen que s’ha fet per “qüestions demogràfiques”. El conseller, però, ha reivindicat el pla de la seva conselleria de reduir la ràtio a vint en un termini màxim de nou anys.